Эксперты объяснили причины уязвимости «Панциря» перед израильской ракетой

Сирийский комплекс «Панцирь-С1» не смог отразить удар израильской ракеты Spike, поскольку попросту не приспособлен для защиты от таких ракет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Макиенко . Но не исключено, что свою роль сыграл не только объективный, но и субъективный — человеческий фактор.

В четверг пресс-служба армии Израиля опубликовала видео уничтожения ракетой Spike NLOS зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь С-1», во время недавней израильской атаки на Сирию . Напомним, комплексы российского производства «Панцирь С-1», переданные ранее сирийской армии, по данным нашего Минобороны, показали высокую эффективность при отражении американского ракетного удара в апреле.

«Но «Панцирь С-1» просто не предназначен к защите от Spike. Это же противотанковая ракета, запускаемая с наземных комплексов. А «Панцирь» оптимизирован для работы по воздушным целям, а не по противотанковым ракетам», — пояснил замдиректора Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Константин Макиенко.

Действительно в ходе израильского удара по позициям сирийской армии у подножья Голанских высот, очевидно, использовалась не только авиация — самолеты F-15 и F-16. Скорее всего были задействованы и самоходные артиллерийские установки Pereh израильского производства. Они-то и оснащены ракетами Spike NLOS. Дальность полета «Спайков» — до 25 километров. Населенный пункт Хан-Арнаба, близ которого был уничтожен «Панцирь», находится на границе с контролируемыми Израилем Голанскими высотами. Таким образом, израильская самоходка вполне могла «накрыть» сирийский комплекс.

«Нельзя также исключить такой вариант, при котором комплекс не был приведен в готовность. Возможно, там и экипажа не было в этот момент. При внезапном подлете ракеты комплекс не смог отразить атаку», — предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

Отметим, что авторы «профильного» Telegram-канала «Майор и Генерал» также предполагают, что экипаж «Панциря» мог «прозевать» роковой удар. Отмечается: на кадрах видео хорошо заметно, как сирийский офицер бежит к машине и подбегает как раз к подлету ракеты.