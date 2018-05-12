Ещё
Боевики покинули южные кварталы Дамаска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову

Боевики покинули южные кварталы Дамаска 

ТВ Центр 12 часов назад
Фото: РИА Новости
В ходе восьмидневной операции сирийских военных и российского центра по примирению сторон боевики покинули южные кварталы Дамаска. За это время было выведено более 3,2 тысячи боевиков и свыше 5 тысяч членов их семей.
Из южных кварталов Дамаска вывели всех боевиков, передает "ТВ Центр". В том числе из крупного оплота исламистов — Мухайям эль-Ярмука. Совместная операция сирийских военных и российского центра по примирению продолжалась восемь дней.
За это время гуманитарным коридором воспользовались более трех тысяч участников незаконных вооруженных формирований и свыше пяти тысяч членов их семей. Теперь в окрестностях столицы не осталось территорий, занятых экстремистами. Это далеко не первая успешная операция наших военных по выводу боевиков. Ранее российский центр по примирению помог освободить от террористов Восточную Гуту и Восточный Каламун. Сейчас в этих районах восстанавливают инфраструктуру и проводят разминирование, привозят продукты и воду.
ТВ Центр: последние новости
Россия надеется на скорое возобновление полетов на египетские курорты Более 100 мигрантов спасли близ побережья Ливии в Средиземном море Сирийская армия разрежет на две части подконтрольные ИГ* кварталы Дамаска
Комментарии  Ещё 38 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову83
Украина обманула ООН408
Захарову попытались уличить во лжи348
Россия подсчитала затраты на Самойлову531
Порошенко в Германии накормили хвостом60
Видео
04:25
Немцы хотят сорвать строительство «Северного потока-2»
Экономика
01:19
«Евровидение» должно умереть»
Шоу-бизнес Европа
01:15
Россия подсчитала затраты на Самойлову
Шоу-бизнес
03:55
Медведев попадет под контроль Кудрина
Статьи Политика
В Калифорнии начал светиться океан
Наука и техника Наука
00:53
Захарову попытались уличить во лжи
Политика В мире
00:45
Фото уничтоженного «Панцирь-С» попало в Сеть
Ближний Восток Армия
01:15
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову
Шоу-бизнес
Сирийская ракета распугала свадьбу в Израиле
В мире Оружие
04:52
Модные попрошайки избили журналиста в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение