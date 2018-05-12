Боевики покинули южные кварталы Дамаска

В ходе восьмидневной операции сирийских военных и российского центра по примирению сторон боевики покинули южные кварталы Дамаска . За это время было выведено более 3,2 тысячи боевиков и свыше 5 тысяч членов их семей.

Из южных кварталов Дамаска вывели всех боевиков, передает "ТВ Центр" . В том числе из крупного оплота исламистов — Мухайям эль-Ярмука. Совместная операция сирийских военных и российского центра по примирению продолжалась восемь дней.

За это время гуманитарным коридором воспользовались более трех тысяч участников незаконных вооруженных формирований и свыше пяти тысяч членов их семей. Теперь в окрестностях столицы не осталось территорий, занятых экстремистами. Это далеко не первая успешная операция наших военных по выводу боевиков. Ранее российский центр по примирению помог освободить от террористов Восточную Гуту и Восточный Каламун. Сейчас в этих районах восстанавливают инфраструктуру и проводят разминирование, привозят продукты и воду.