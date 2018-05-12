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В Киркуке погибли шесть иракских силовиков
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В Киркуке при нападении террористов ИГ* погибли шесть иракских силовиков 

РИА Новости 12 мая 2018
Фото: Reuters
Шесть иракских силовиков погибли при нападении террористов ИГ* на блокпост в провинции Киркук, сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника канала, среди погибших и пострадавших военнослужащие федеральной полиции Ирака и представители вооруженных отрядов местных арабских племен.
Парламентские выборы стартовали в субботу в Ираке в 7.00 по местному времени (совпадает с мск).
Выборы проходят впервые после освобождения страны от террористической группировки ИГ*.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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