В Киркуке погибли шесть иракских силовиков

Шесть иракских силовиков погибли при нападении террористов ИГ* на блокпост в провинции Киркук, сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника канала, среди погибших и пострадавших военнослужащие федеральной полиции Ирака и представители вооруженных отрядов местных арабских племен.
Парламентские выборы стартовали в субботу в Ираке в 7.00 по местному времени (совпадает с мск).
Выборы проходят впервые после освобождения страны от террористической группировки ИГ*.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.