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Иран уличил Трампа во лжи по ядерному соглашению
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Иран уличил Трампа во лжи по «ядерному» соглашению 

RT на русском 1 час назад
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что американский президент Дональд Трамп в ходе своей речи о выходе из соглашения по иранской ядерной программе неоднократно солгал.
≥≥ Решение США по Ирану оказалось выгодно России
«Вы все слушали вчера вечером подлые и дерзкие замечания американского президента. Он солгал, наверное, больше десяти раз в своей речи. Он угрожал как властям, так и народу Ирана, что он сделает то или другое!» — приводит его слова агенство Mehr.
Хаменеи подчеркнул, что у Трампа ничего не получится.
«Мы с самого начала заявляли, что позиция США по Ирану не связана с ядерной программой. Теперь все убедились в этом. Мы приняли СВПД, но враждебность против Ирана не прекратилась», — отметил он.
8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из СВПД по иранской ядерной программе.
RT на русском: последние новости
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