Ещё
Китай сделал заявление по иранской сделке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай сделал заявление по иранской сделке 

RT на русском 30 минут назад
Фото: Reuters
Китай сожалеет в связи с решением американского президента Дональда Трампа выйти из соглашения по иранской ядерной программе. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
≥≥ Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
По его словам, Китай будет и дальше выступать за полное выполнение Совместного всеобъемлющего соглашения по ядерной программе Ирана.
«Китайская сторона, придерживаясь объективного и ответственного подхода, будет поддерживать диалог со всеми сторонами, продолжит защищать и выполнять всеобъемлющее соглашение по ядерной программе Ирана», — цитирует представителя внешнеполитического ведомства РИА Новости.
8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
В парламенте Ирана отметили, что такое решение американского лидера свидетельствует об отсутствии у него «умственных способностей».
RT на русском: последние новости
Эксперт рассказал о возможных последствиях выхода США из ядерной сделки с Ираном Хиллари Клинтон заявила, что выход США из ядерного соглашения сделал Иран опаснее Нетаньяху назвал «историческим» решение Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке229
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа92
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
«Сладкий» украинский мальчик провалил «Евровидение»167
«Уговаривают не носить ордена»82
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
10:25
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
Политика Общество
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Ближний Восток
02:58
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа
В мире Ближний Восток
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение