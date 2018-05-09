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Израиль потребовал от России гарантий по Сирии
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Израиль потребовал от России гарантий по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед вылетом в Москву заявил, что в свете происходящего в Сирии «есть необходимость гарантировать» продолжение координационных действий между российскими вооруженными силами и Армией обороны Израиля.
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«В свете происходящего в данный момент в Сирии есть необходимость гарантировать продолжение координационных действий между российской армией и Армией обороны Израиля», — заявил Нетаньяху, слова которого передает ТАСС.
«Сейчас рано утром я вылетаю в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным. Все наши встречи важны, но эта — особенно важна», — подчеркнул Нетаньяху перед вылетом в Москву на празднование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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