Израиль потребовал от России гарантий по Сирии 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед вылетом в Москву заявил, что в свете происходящего в Сирии «есть необходимость гарантировать» продолжение координационных действий между российскими вооруженными силами и Армией обороны Израиля.
«В свете происходящего в данный момент в Сирии есть необходимость гарантировать продолжение координационных действий между российской армией и Армией обороны Израиля», — заявил Нетаньяху, слова которого передает ТАСС.
«Сейчас рано утром я вылетаю в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным. Все наши встречи важны, но эта — особенно важна», — подчеркнул Нетаньяху перед вылетом в Москву на празднование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.