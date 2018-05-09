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Межгосударственные отношения России и Израиля
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Межгосударственные отношения России и Израиля 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Дипломатические отношения между СССР и Израилем установлены в мае 1948 года. В июне 1967 года дипотношения были прерваны. В 1987 году возобновлены отношения по консульской линии, а в октябре 1991 года дипотношения были восстановлены в полном объеме. В декабре 1991 года открыты израильское посольство в Москве и российское посольство в Тель-Авиве.
Между Россией и Израилем поддерживается активный политический диалог. Сложилась практика регулярных политических консультаций, осуществляется делегационный обмен на различных уровнях.
В апреле 2005 года президент России Владимир Путин совершил визит в Израиль. Это был первый визит главы российского государства в государство Израиль.
В июне 2012 года президент России Владимир Путин в рамках двухдневного ближневосточного турне вновь посетил Израиль.
Между Россией и Израилем заключено порядка 20 межправительственных соглашений, идет постоянная работа по совершенствованию договорно-правовой базы российско-израильского сотрудничества.
Израиль — важный торгово-экономический партнер России. Двусторонние связи охватывают все направления — промышленность, агропромышленный комплекс, высокие технологии.
Внешнеторговый оборот РФ и Израиля поступательно увеличивается. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, в 2017 году товарооборот России и Израиля составил 2494 миллиона долларов, из них экспорт — 1669 миллионов долларов, импорт — 825 миллионов долларов. В экспорте России в Израиль преобладают минеральные продукты (39,3%), драгоценные металлы и камни (31,7%), а также продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (9,8%) и металлы и изделия из них (8,8%). В импорте ведущее место занимают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (36%); машины, оборудование и транспортные средства (28,1%); продукция химической промышленности (21,8%).
За январь-февраль 2018 года внешнеторговый оборот России и Израиля составил 457,4 миллиона долларов (против 320 миллионов долларов за аналогичный период в 2017 году), в том числе российский экспорт — 323,8 миллиона долларов и импорт — 133,6 миллиона долларов.
Темпы роста за этот период в 2018 году составили 142,8%.
С 1995 года успешно работает Смешанная российско-израильская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). Очередное 14-е заседание межправкомиссии прошло в сентябре 2017года в Москве.
Одно из важных мест в системе российско-израильского взаимодействия занимает сотрудничество в гуманитарной области. Среди динамичных направлений двустороннего сотрудничества в этой области — культурные обмены, гастроли, выставки, совместное издание учебных и методических пособий, научно-практические конференции, совместные научные проекты.
Россия и Израиль наращивают взаимодействие в сфере образования. По данным на 2016 года, в РФ учились более 400 граждан Израиля, четверть из них — за счет российского бюджета.
Израиль предпринимает ряд эффективных мер по увеличению турпотока из России. По данным министерства туризма Израиля, за 2015 год Израиль посетили 415 тысяч россиян (13% от общего числа туристов). Это примерно на 20% меньше, чем было в 2014 году, когда началось заметное сокращение турпотока на фоне трудностей в экономике РФ.
По данным Ростуризма, в 2016 году Израиль посетило более 300 тысяч российских туристов, за девять месяцев 2017 года — 256 тысяч россиян.
Немалая часть израильских граждан, в том числе тех, кто стоял у истоков возникновения Государства Израиль, имеет российские корни. Сегодня в стране живет более миллиона наших соотечественников. Они сохраняют русский язык, русскую культуру. В Израиле действует 21 организация русскоязычных соотечественников, в стране выходит множество газет на русском языке, ведут вещание более 150 русскоязычных эфирных и спутниковых телеканалов, радиостанций.
Россию и Израиль связывает память о Второй мировой войне, о таком страшном преступлении нацизма, как Холокост. Среди его жертв миллионы евреев — граждан Советского Союза. В России чтят память жертв Холокоста. В Москве действуют Музей еврейского наследия и Холокоста, Мемориальная синагога на Поклонной горе. В Израиле, в городе Нетания, в июне 2012 года открыт Мемориал в честь победы над гитлеровской Германией.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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