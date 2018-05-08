Нетаньяху поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном

"Израиль полностью поддерживает отважное решение президента Трампа отвергнуть катастрофическую ядерную сделку с террористическим режимом в Тегеране", — сказал Нетаньяху.

Он также подчеркнул, что "несмотря на сделку Иран продолжает разработку баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки в разные концы мира".

По его словам, Израиль благодарен Трампу за этот "исторический шаг".

Ранее Трамп заявил о выходе США из сделки с Ираном.