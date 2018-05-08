Названы имена летчиков разбившегося «Аллигатора» 

Пользователь форума летчиков под ником skil раскрыл имена пилотов, погибших при крушении вертолета Ка-52 «Аллигатор» в Сирии. Об этом сообщает «Ура.ру».
По данным skil, командиром экипажа был Артем Гущин (2000 год выпуска), а штурманом — Роман Мирошниченко (2017 год выпуска).
Skil добавил, что до Сирии вертолет базировался на Дальнем Востоке.
«Ура.ру» пришло к выводу, что Роман Мирошниченко учился на Урале, так как в Челябинске находится единственное в стране авиационное училище штурманов.
Российский военный вертолет Ка-52 потерпел крушение 7 мая во время планового полета над восточными районами Сирии. Оба летчика погибли. Предварительной причиной крушения в Минобороны назвали техническую неисправность.