«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»

Российский вертолет Ка-52 мог рухнуть в Сирии по «какой угодно» причине, заявил «Национальной службе новостей» военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

«Это война», — подчеркнул он.

По словам заместителя главного редактора журнала «Арсенал Отечества», с Ка-52 могло произойти «что угодно», если учесть, что случилось это в реальных боевых условиях.

Поэтому эксперт призвал не ставить под сомнение предварительную причину катастрофы, которую озвучило Министерство обороны России — техническую неисправность, — а дождаться результатов официального расследования.

Минувшей ночью СМИ сообщили, что Ка-52 «Аллигатор» Военно-космических сил России рухнул в Сирии, став седьмым вертолетом, потерянным российскими войсками в Арабской республике. Оба пилота воздушного судна погибли.

Министерство обороны РФ назвало предварительной причиной крушения техническую неисправность. Между тем «Коммерсант» сообщил, что есть и «неофициальная» версия крушения — якобы вертолет могли сбить местные боевики из переносного зенитного ракетного комплекса.