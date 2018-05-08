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«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»
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«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора» 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский вертолет Ка-52 мог рухнуть в Сирии по «какой угодно» причине, заявил «Национальной службе новостей» военный эксперт Дмитрий Дрозденко.
«Это война», — подчеркнул он.
По словам заместителя главного редактора журнала «Арсенал Отечества», с Ка-52 могло произойти «что угодно», если учесть, что случилось это в реальных боевых условиях.
Поэтому эксперт призвал не ставить под сомнение предварительную причину катастрофы, которую озвучило Министерство обороны России — техническую неисправность, — а дождаться результатов официального расследования.
Минувшей ночью СМИ сообщили, что Ка-52 «Аллигатор» Военно-космических сил России рухнул в Сирии, став седьмым вертолетом, потерянным российскими войсками в Арабской республике. Оба пилота воздушного судна погибли.
Министерство обороны РФ назвало предварительной причиной крушения техническую неисправность. Между тем «Коммерсант» сообщил, что есть и «неофициальная» версия крушения — якобы вертолет могли сбить местные боевики из переносного зенитного ракетного комплекса.
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