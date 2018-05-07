Асад и «Хезболла» победили в Ливане

Шиитская «Хезболла» и ее союзники набирают более 50% мест в ливанском парламенте, передает Reuters со ссылкой на предварительные и пока неофициальные результаты голосования. В частности, они получили 67 из 128 мест в законодательном органе при явке 49,2% (в 2009 году — 54%). На 128 депутатских мандатов претендовали 975 кандидатов, из них 111 женщин. Как минимум семь женщин вроде как прошли в парламент.

С каждой из женщин

Выборы в законодательный орган в Ливане состоялись впервые за девять лет и впервые не по мажоритарной, а по пропорциональной системе. Напомним, что они должны были пройти еще в 2013 году. Однако в условиях наплыва беженцев из Сирии , неспособности избрать президента на протяжении нескольких лет и угрозы оказаться полномасштабно втянутыми в сирийскую гражданскую войну депутаты предпочитали неоднократно продлевать свои полномочия — в 2014 и 2017 годах.

По законам страны, учитывающее этноконфессиональное разделение, главой правительства останется лидер суннитского большинства Саад аль-Харири (партия «Тайяр аль-Мустакбаль» («Движение за будущее»)), лояльный Саудовской Аравии и Западу, что позволяет ему сформировать новое правительство.

Число депутатов «Хезболлы» в парламенте не может увеличиться по закону, но благодаря предвыборной тактике организация обеспечила себе достаточное количество союзников. К ним относят шиитское движение «Амаль» во главе с председателем парламента Ливана Набихом Берри (скорее всего, он сохранит эту должность) и христианское «Свободное патриотическое движение», созданное маронитом Мишелем Ауном , занимающего пост президента страны кедров. Сейчас «Свободное патриотическое движение» возглавляет зять Ауна — пока еще министр иностранных дел Джебран Бассиль. Как говорят в Ливане, «Хезболла» выиграла из-за того, что никто не сформировал против нее широкую коалицию. Зато Саад аль-Харири пообещал, что в случае победы готов лично сфотографироваться с каждой из многотысячной толпы женщин.

По меньшей мере пять человек, занимающие государственные посты в эпоху сирийского протектората, вернутся в парламент после того, как сирийские войска были выведены из страны после убийства в 2005 году отца Саида — Рафика аль-Харири. От блока «Хезболлы» в парламент прошел отставной генерал, бывший начальник ливанской разведки Джамиль ас-Саид, близкий друг президента Сирии Башара Асада : в период «сирийского господства» в Ливане он считался одним из самых влиятельных людей в государстве. Также прошел Фейсал Карами — сын покойного ливанского премьера Омара Карами, проводившего просирийский курс и подавшего в отставку сразу после убийства Харири. В ходе голосования не обошлось без эксцессов. В южном пригороде Бейрута в результате драки на избирательном участке была вскрыта урна.

На севере Ливана были зафиксированы случаи подкупа голосов со стороны суннитской партии.

В христианском городе Захле, по словам представителей «Народного блока», активисты партии «Ливанские силы» атаковали сторонников бывшего депутата Николы Фаттуша, а затем машину, за рулем которой находилась глава «Народного блока» Мариам Скаф. Со своей стороны партия правой христианской демократии («Ливанские силы») заявили о том, что «Народный блок» напал на них. Для прекращения стычек в ряд районов были введены силы армии Ливана.

Большой проблемой стало отсутствие условий для голосования избирателей-инвалидов, которых приходилось на руках заносить в помещения для голосования.

Господство антиизраильских сил Для ливанского правительства существует правило — для избрания президента нужно 65 голосов. Если блок «Хезболлы» единодушно будет голосовать на будущих выборах, то прежняя ситуация, когда президентская позиция оставалась вакантной несколько лет, не повторится.

В целом, как замечает эмиратское издание National, после выборов в парламенте значительно увеличится представительство антиизраильских сил. Министр образования Израиля Нафтали Беннет заявил, что государство Израиль не будет проводить различие между суверенным государством Ливан и «Хезболлой» и будет рассматривать Ливан как ответственную силу за любые действия. Директор ливанского Вакфа Мухаммад Анис аль-Ардити призывал суннитов не допустить, чтобы Бейрут стал четвертой завоеванной иранцами арабской столицей — «вместе с Багдадом, Дамаском Саной ».

Если такой результат подтвердится, это означает значительное укрепление позиций милитаризованной партии, которую во многих странах признают террористической организацией. В октябре палата представителей США одобрила законопроект об усилении санкций к шиитской группировке «Хезболла» и признании ее террористической организацией. В декабре стало известно, что минюст США пересмотрит расследование о наркобизнесе «Хезболлы». Россия , несмотря на инциденты с российскими дипломатами в прошлом, считает «Хезболлу» законной общественно-политической силой Ливана.

Российский фактор

Американское издание Newsweek в статье «Россия выиграла в Сирии. Бросит ли она теперь вызов США в Ливане?» отмечает, что после того, как Россия обеспечила победу правительственным войскам во главе с Башаром Асадом в сирийском конфликте, Москва намерена расширять свое влияние в регионе, в частности в Ливане. СМИ ссылается на информацию о предоставленном Бейруту выгодному кредиту на закупку оружия на один миллиард долларов.

Global Look Press/Vadim Savitsky

В феврале 2018 года в распоряжении правительства РФ отмечалось о возможности заключении Россией и Ливаном соглашение о военном сотрудничестве, которое подразумевает развитие отношений «в области совместной подготовки войск, информационного, инженерного обеспечения» и в части заходов «военных кораблей и визитов военной авиации по приглашению сторон». Как сообщали российские СМИ, в ходе посещения Саадом аль-Харири Москвы осенью 2017 года, ливанской стороной был подготовлен список вооружений, который ранее был согласован в ходе форума «Армия-2017».

По данным источников News.ru в американской экспертной среде, близкой к правящим кругам, перспективы российско-ливанского военного сотрудничества вызывают тревогу. Ряд конгрессменов даже предлагают сократить финансирование Ливана по военной линии. В российских военных кругах отмечают, что речь может идти о передаче не только стрелкового вооружения, но поддержанных артиллерийских систем (РСЗО БМ-21 «Град» на шасси КамАЗ-5350 уже «всплывали» на фото из Ливана) и боеприпасов к ним, грузовиков, БТР и, возможно, БМП, а также восьми-девяти вертолетов МИ-8/24. Главное, чтобы техника шла армии Ливана и не попадала в подразделения «Хезболлы», иначе это осложнит взаимоотношения с Израилем.