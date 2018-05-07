«Хезболла» лидирует на выборах в парламент Ливана

Шиитская партия "Хезболла" , союзник Сирии Ирана , и христианское Свободное патриотическое движение (СПД) лидируют по предварительным итогам выборов в однопалатный парламент Ливана , которые прошли 6 мая. Точные цифры голосования должны быть известны не ранее 17 часов по московскому времени. На этот час планируется и выступление генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насраллы. Движение "Аль-Мустакбаль" во главе с премьер-министром Саад Харири занимает третье место по предварительным итогам выборов.

"Хезболла", действующая в Ливане группировка, которая была создана в 1982 году как филиал иранской организации с таким же названием, в коалиции с СПД может получить необходимое большинство в парламенте — не менее 67 из 128 мест. Независимо от результатов голосования, "Хезболла", единственная в этой стране политическая формация, которая не сдавала оружие после гражданской войны 1975-1990-х годов, будет продолжать доминировать на политической арене Ливана.

"Хезболла готова оказать большое влияние на процесс принятия решений в Ливане, но это зависит от альянсов, которые будут строиться или возобновляться", — сказал в интервью AFP политолог Карим эль-Муфтия. Что касается премьер-министра, суннита Саада Харири, поддержанного Саудовской Аравией , его политическая партия "может потерять несколько мест, но его повторное назначение в качестве главы правительства неизбежно", — полагает аналитик.

Распределение мест в Ливане исторически регулируется тонким конфессиональным согласием между различными религиозными общинами и сохраняющимся исламско-христианским паритетом.

Напомним, что Ливан провел свои первые парламентские выборы в воскресенье почти за десять лет. Они впервые проходили не по мажоритарной, а по пропорциональной основе. На 128 мест в законодательном органе претендовали 917 человек, в том числе и также впервые в таком большом количестве — 111 женщин-кандидатов. Из 3,7 миллиона избирателей, только 49,2 процента опустили свои бюллетени в урну для голосования, по сравнению с 54 процентами в 2009 году, сказал министр внутренних дел Ливана Нохад Мачнук, которого цитирует агентство.

Такая слабая явка была неожиданной для властей, которые в прошлом году приняли новый закон о выборах. Благодаря этому, возможность принять участие в голосовании получили почти 800 тысяч новых избирателей. "Ожидалось, что этот закон обеспечит более высокую явку, чем в 2009 году, — сказал Махнук. — Однако ни избиратели, ни представители избирательных участков до сих пор не знакомы с этим новым законом, что в значительной степени замедлило процесс голосования".