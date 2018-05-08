В Сирии за сутки более 1,6 тысячи боевиков вышли из лагеря беженцев Ярмук

Юрий Евтушенко. Такие данные сообщил на брифинге 7 мая глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии

Как уточняется, за прошедшие сутки через гуманитарный коридор «Бейт-Сахм» вышли 1611 человек. Всех их на автобусах в сопровождении машин службы безопасности САР и карет скорой помощи Сирийского арабского Красного Полумесяца доставили в населенный пункт Калаат-аль-Мудик в зоне деэскалации «Идлиб».

Всего в период с 3 мая из населенных пунктов Баббила, Бейт-Сахм, Сиди-Микдат и Ялда выведены 6182 боевика с семьями, рассказал начальник Центра.

В рамках мероприятий по восстановлению мирной жизни за последние сутки в городе Дума было разминировано восемь домов, в населенном пункте Рухейба в Восточном Каламуне — четыре дома. В Восточную Гуту к настоящему времени вернулись 64356 жителей.