Ещё
В Сирии за сутки более 1,6 тысячи боевиков вышли из лагеря беженцев Ярмук
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сирии за сутки более 1,6 тысячи боевиков вышли из лагеря беженцев Ярмук 

Вести.Ru 46 минут назад
Фото: Вести.Ru
Такие данные сообщил на брифинге 7 мая глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.
Как уточняется, за прошедшие сутки через гуманитарный коридор «Бейт-Сахм» вышли 1611 человек. Всех их на автобусах в сопровождении машин службы безопасности САР и карет скорой помощи Сирийского арабского Красного Полумесяца доставили в населенный пункт Калаат-аль-Мудик в зоне деэскалации «Идлиб».
Всего в период с 3 мая из населенных пунктов Баббила, Бейт-Сахм, Сиди-Микдат и Ялда выведены 6182 боевика с семьями, рассказал начальник Центра.
В рамках мероприятий по восстановлению мирной жизни за последние сутки в городе Дума было разминировано восемь домов, в населенном пункте Рухейба в Восточном Каламуне — четыре дома. В Восточную Гуту к настоящему времени вернулись 64356 жителей.
В городе Алеппо была проведена благотворительная акция, в ходе которой местному населению раздали 550 подарочных наборов и более тонны хлеба, передает ТАСС.
Вести.Ru: последние новости
Израиль рассказал о канале связи с российской авиабазой Хмеймим в Сирии В Восточной Гуте 100 бригад коммунальщиков расчищают завалы и убирают улицы Правительство Израиля разрешило Нетаньяху объявлять войну без консультаций
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать1089
Названа альтернативная версия крушения Ка-52 в Сирии68
В США рассчитали летальный ядерный удар России205
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом271
«Они всерьез боятся Россию»5
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение