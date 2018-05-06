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Более двух тысяч боевиков и их родных покинули сирийский лагерь Ярмук
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Более двух тысяч боевиков и их родных покинули сирийский лагерь Ярмук 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Более 2,5 тысячи боевиков и их родственников в Сирии за сутки покинули бывший лагерь беженцев Ярмук через гуманитарный коридор «Бейт-Сахм», сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Центром по примирению враждующих сторон и подразделениями российской военной полиции с соблюдением усиленных мер безопасности четвертый день продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из восточных районов бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук через гуманитарный коридор «Бейт-Сахм». За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 2 тысячи 556 боевиков и членов их семей", — сказал он.
По его словам, все они на автобусах в сопровождении службы безопасности Сирии, а также карет скорой помощи Сирийского арабского Красного полумесяца доставлены на север провинции Алеппо.
Всего с 3 мая из населенных пунктов Ялда, Баббила, Сиди-Микдат и Бейт-Сахм выведены более 4,5 тысячи боевиков и членов их семей, отметил Евтушенко.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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