Более двух тысяч боевиков и их родных покинули сирийский лагерь Ярмук

"Центром по примирению враждующих сторон и подразделениями российской военной полиции с соблюдением усиленных мер безопасности четвертый день продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из восточных районов бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук через гуманитарный коридор «Бейт-Сахм». За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 2 тысячи 556 боевиков и членов их семей", — сказал он.

По его словам, все они на автобусах в сопровождении службы безопасности Сирии, а также карет скорой помощи Сирийского арабского Красного полумесяца доставлены на север провинции Алеппо.

Всего с 3 мая из населенных пунктов Ялда, Баббила, Сиди-Микдат и Бейт-Сахм выведены более 4,5 тысячи боевиков и членов их семей, отметил Евтушенко.

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