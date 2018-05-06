Ещё
Израиль решил «воспользоваться» Россией ради Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израиль решил «воспользоваться» Россией 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал его предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным особой в связи с активизирующимися попытками Ирана «закрепиться в Сирии» и разместить там мощное вооружение.
≥≥ Израиль «проигнорировал» удар по Сирии
«Встреча на этой неделе будет иметь особое значение в свете активизирующихся усилий Ирана по созданию в Сирии военного присутствия, направленного против Израиля», — передает его слова РИА «Новости».
Он добавил, что встречи с Путиным всегда «важны для безопасности Израиля».
Нетаньяху также отметил, иранские войска в последние месяцы якобы перебрасывают в САР «современное наступательное и оборонительное вооружение», в том числе системы ПВО, ракеты «земля-земля» и ударные «беспилотники».
«Мы полны решимости остановить иранскую агрессию против нас», — заявил он.
Напомним, Нетаньяху посетит Москву 9 мая с рабочим визитом и посетит парад Победы.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Экс-глава минобороны Израиля рассказал о «спасении» самолета ВКС в Сирии Иракская авиация нанесла удары по командованию ИГ в Сирии Нетаньяху приглашен на Парад Победы в Москве
Комментарии37
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко получил «огромную пощечину режиму»99
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»211
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1182
Турция «пригрозила» США из-за С-40075
Россиян заставят страховать жилье58
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
01:41
Глава МИД Турции заговорил по-русски
В мире Ближний Восток
00:43
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»
Политика Ближний Восток
01:00
Оголившуюся Бузову признали святой
Шоу-бизнес
03:00
Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе
Шоу-бизнес
00:35
Россия увидела угрозу в «ядерных» планах США
Ближний Восток В мире
00:39
Москва оказалась в центре грозы
Погода Новости Москвы
00:38
Турция «пригрозила» США из-за С-400
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение