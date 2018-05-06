Израиль решил «воспользоваться» Россией ради Сирии

Израиль решил «воспользоваться» Россией

«Встреча на этой неделе будет иметь особое значение в свете активизирующихся усилий Ирана по созданию в Сирии военного присутствия, направленного против Израиля», — передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что встречи с Путиным всегда «важны для безопасности Израиля».

Нетаньяху также отметил, иранские войска в последние месяцы якобы перебрасывают в САР «современное наступательное и оборонительное вооружение», в том числе системы ПВО, ракеты «земля-земля» и ударные «беспилотники».

«Мы полны решимости остановить иранскую агрессию против нас», — заявил он.