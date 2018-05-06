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Сирийская армия продолжает расчищать трассу Хомс-Хама
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Сирийская армия продолжает расчищать трассу Хомс-Хама 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сирийская армия продолжает расчищать государственную автотрассу Хомс-Хама в рамках договоренности о выводе боевиков из этих провинций, передает сирийское национальное агентство САНА.
Как сообщало ранее агентство САНА, безопасный проезд по дороге впервые за шесть лет будет открыт после полного вывода боевиков из поселений на севере провинции Хомс и юге Хамы, о чем ранее договорились власти САР и главари радикальных группировок.
"Инженеры армии САР продолжают сегодня (в субботу — ред.) работы по открытию государственной трассы между провинциями Хомс и Хама одновременно с продолжением сдачи террористами тяжелого и среднего оружия до их вывода на север Сирии в течение нескольких ближайших дней", — говорится в сообщении агентства.
По данным агентства, сирийская армия продолжает убирать заграждения с трассы.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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