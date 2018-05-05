Более 600 боевиков с семьями вывезли за сутки из сирийского лагеря Ярмук

"Центром по примирению и подразделениями российской военной полиции с соблюдением усиленных мер безопасности третий день продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из восточных районов бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук через гуманитарный коридор «Бейт-Сахм». За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 613 боевиков и членов их семей. Все они на автобусах в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены на север провинции Алеппо", — сказал он.

Как отметил Евтушенко, всего с 3 мая из населенных пунктов Ялда, Баббила, Сиди-Микдат и Бейт-Сахм выведено 2015 боевиков и членов их семей. Российской стороной не прекращается работа, направленная на дальнейшую деэскалацию обстановки и в других районах Сирии.

Евтушенко сообщил, что в рамках ранее достигнутых договоренностей под контролем Центра по примирению в населенных пунктах Эр-Растан и Телль-Биса зоны деэскалации «Хомс» боевики незаконных вооруженных формирований продолжают передачу вооружения и военной техники сирийским правительственным войскам. За сутки сдано 10 единиц военной техники, 64 единицы вооружения различного типа и боеприпасы к ним.

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