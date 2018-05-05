Ещё
СМИ: Румыния назвала меморандум о переносе посольства в Иерусалим ошибкой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Румыния назвала меморандум о переносе посольства в Иерусалим ошибкой 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис считает, что меморандум о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим является ошибкой, которую нужно исправить, сообщает агентство Agerpres.
Правительство Румынии запустило процесс анализа и оценки переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Ранее Йоханнис сообщил, что не был проинформирован о возможном переносе посольства страны и считает эту инициативу правительства нарушением международного права.
"Ошибка была сделана, теперь нужно ее исправить, потому что у меня нет никаких интересов, и у Румынии как государства нет абсолютно никакого интереса портить очень хорошие дружеские отношения с Израилем", — цитирует агентство ответ Йоханниса на вопрос о меморандуме по вопросу переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
На трехсторонней встрече президентов Румынии, Болгарии и Австрии в Русе 4 мая Йоханнис сообщил, что меморандум носит секретный характер, поэтому его содержание не поделит обсуждению. Но он не исключает возможности обсудить перспективу переноса посольства.
"К примеру, в Израиле дискуссии по этому вопросу идут минимум 20 лет, а на самом деле еще дольше, но они остаются перспективными до тех пор, пока не будут выполнены все условия ООН. Мы не можем вести внешнюю политику, основываясь на желании, которое не вписывается в нормы международного права", — подчеркнул президент.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что по меньшей мере шесть стран вели серьезные переговоры с израильскими властями о перемещении своих посольств в Иерусалим.
РИА Новости: последние новости
Боевики обстреляли из минометов жилые кварталы Алеппо, один человек погиб Войска Сирии завершают освобождение от террористов лагеря Ярмук Говорить о снижении угрозы терроризма преждевременно, считает замглавы МИД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое правительство: кто уйдет, кто останется184
Певица погибла во время отдыха34
Американцы нанесли новые авиаудары по Сирии12
В Twitter сообщили о смерти Аллы Пугачевой12
Севастополец получил два года за пост в соцсети177
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение