Захарова раскритиковала США за безответственность

«По появившимся сообщениям, американский и турецкий контингенты в составе сил для Косово с задействованием военной базы «Бондстил» в нарушение предусмотренного резолюцией 1244 мандата сил для Косово оказывают помощь приштинским властям в создании полноценной армии», — приводит ее слова РИА «Новости»

Захарова подчеркнула, что создание косовской армии нарушает международное право и противоречит резолюции Совбеза ООН , которая предусматривает военное присутствие исключительно на основе мандата СБ Организации.

Дипломат также назвала этот шаг «крайне безответственным с точки зрения безопасности в регионе и на европейском континенте в целом».