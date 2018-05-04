Север Афганистана превращается в опорную базу терроризма, заявили в МИД

"Север этого дружественного нам государства превращается в опорную базу международного терроризма при все более существенной роли афганского крыла ИГИЛ* ( террористическая группировка «Исламское государство» *)", — заявил он.

Сыромолотов отметил, что по разным данным в Афганистане насчитывается от 4 до 10 тысяч активных боевиков ИГ*, почти половина из них сосредоточена в северном приграничье. «При очевидной внешней поддержке спонсоров, среди которых есть государственные организации, спецслужбы ряда стран, под „знамена“ ИГИЛ*, »Аль-Каиды" * и других группировок, укрепившихся в Афганистане, сюда стекаются тысячи боевиков различных национальностей, включая недобитых из Сирии Ирака , образуя гнездо глобального терроризма", — сказал замглавы МИД РФ.

Он отметил, что террористы открыто провозглашают своей целью свержение законных правительств, захват территорий государств Центральной Азии и России и построение квазигосударства «Северный Хорасан». «Обосновавшиеся в Афганистане террористы всячески укрепляют свою финансовую основу, повторяя схемы, отработанные в Сирии и Ираке, захватывая золотодобывающие рудники и месторождения полезных ископаемых, вводя налоги и пошлины, на поток поставлена и контрабанда оружия», — сказал дипломат.

Узбекистан и По его словам, сейчас боевики ИГ* пытаются отвоевать у талибов контроль над проходящим через Таджикистан Туркмению каналом наркотрафика и уже создали в провинции Бадахшан сеть нарколабораторий. «Прогнозируется, что зафиксированный УНП ООН в 2017 году рост на 87% наркопроизводства в Афганистане вызовет еще больший всплеск террористической активности как со стороны ИГИЛ*, так и „Талибана“*, — сказал Сыромолотов.

Он добавил, что Россия категорически не приемлет любую политизацию в сфере антитеррора и выступает за равноправное партнерское взаимодействие в этом направлении. „Только такой подход, на наш взгляд, способен обеспечить надежное пресечение любых проявлений терроризма, искоренение этого чуждого международному сообществу явления“, — сказал замглавы МИД РФ.

*Террористическая организация, запрещенная в России