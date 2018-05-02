Нетаньяху призвал мир осудить «вопиющий антисемитизм» Аббаса

Я призываю международное сообщество осудить вопиющий антисемитизм Абу Мазена . Настал момент для того, чтобы это прозвучало от лица всего мира

— Биньямин Нетаньяху.

Заявление израильского лидера последовало за выступлением Аббаса с антисемитской речью.

Как рассказал Нетаньяху в своем микроблоге, президент Палестины утверждал, что европейских евреев угнетали и убивали не из-за происхождения, а потому что они занимались ростовщичеством.