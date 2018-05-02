Нетаньяху призвал мир осудить «вопиющий антисемитизм» Аббаса 

Израильский премьер‐министр Биньямин Нетаньяху призвал мировое сообщество объединиться и осудить лидера Палестины Махмуда Аббаса за отрицание холокоста и антисемитизм. Об этом он написал в Twitter.
Я призываю международное сообщество осудить вопиющий антисемитизм Абу Мазена. Настал момент для того, чтобы это прозвучало от лица всего мира
— Биньямин Нетаньяху.
Заявление израильского лидера последовало за выступлением Аббаса с антисемитской речью.
Как рассказал Нетаньяху в своем микроблоге, президент Палестины утверждал, что европейских евреев угнетали и убивали не из-за происхождения, а потому что они занимались ростовщичеством.
Израиль заявил, что Иран не соблюдает условия ядерной сделки и тайно занимается ядерными разработками ядерного оружия. Позицию израильского политика поддерживают США, в то время как Евросоюз хочет сначала изучить результаты проверки МАГАТЭ. Приведет ли сообщение Тель‐Авива к эскалации кризиса в регионе, разбирался «360».