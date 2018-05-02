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Нетаньяху призвал мир осудить Аббаса
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Нетаньяху призвал международное сообщество осудить антисемитские высказывания Аббаса 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал в среду международное сообщество осудить антисемитские высказывания палестинского лидера Махмуда Аббаса.
"Аббас вновь выступил с антисемитской речью, — сказал глава израильского кабмина, чьи высказывания распространила его канцелярия. — С позиций предельного невежества он [Аббас] утверждал, что евреев Европы преследовали и убивали не потому, что они были евреями, а потому, что они давали ссуды под процент". "Я призываю международное сообщество осудить антисемитизм Аббаса, время пришло", — добавил Нетаньяху.
По информации газеты The Jerusalem Post, эти высказывания Аббас сделал в ходе выступления на сессии Национального совета Палестины.
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