Москва слезам не верит!

Инаугурация российского президента Владимира Путина состоится седьмого мая в Москве . Однако президент Сербии , председатель правительства Сербии и министр иностранных дел Сербии до сих пор не получили приглашения на это мероприятие. Тем не менее вовремя был приглашен президент Республики Сербской Милорад Додик

Многим ранее президент Сербии Александр Вучич заявил: «Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил меня седьмого мая в Анкару . От Путина приглашение я не получал». Опоздавшее или «затерявшееся» приглашение на имя президента Сербии может быть проявлением охлаждения в отношениях с сербскими властями, как и приглашение, поступившее в последний момент. Президент Вучич утверждает: «Сербия является страной, которая независимо принимает свои решения. Сербия выбирает путь в Европейский Союз , дружбу с Россией Китаем и Турцией». Несомненно, среди сербских руководителей ведется игра вокруг приглашения к Путину. Она связана с определенными дистанцированием и сомнениями в стратегических политических отношениях Сербии и России. Игра вокруг приглашения может оказаться и своего рода стратегией, нацеленной на то, чтобы общественность, прежде всего на Западе, поверила: государственный сербский истеблишмент попал у России в опалу, и она делает ставку на Додика и Республику Сербскую, помогая ему поднять рейтинг перед выборами в Президиум БиГ и в Республике Сербской.

Холодный или горячий душ для президента Сербии?

Путь Сербии в Евросоюз — под большим вопросом даже после 2025 года, и государственная политика по тактическим соображениям будет перенаправлена в евразийскую зону влияния Турции, России и Китая (как возможных альтернатив). Политике правящей олигархии в Сербии холодный душ устроил и Евросоюз, и «закадычный друг» Россия. Теперь, как в партии покера, возникает вопрос, есть ли у Сербии и ее президента подходящие карты для игры с Турцией, Россией и Китаем, которые во многом менее подходящие игроки для игр на Балканах, чем ЕС или США . Турция — «вечный» кандидат и конкурент ЕС, а Россия и Китай — это факторы, только мешающие интересам ЕС на Балканах.

Игра вокруг приглашения на инаугурацию российского президента Владимира Путина либо слишком загадочна, либо просто политический блеф. Если президент Сербии и государственное руководство не будут присутствовать на инаугурации, это станет поводом задуматься о неискренности в отношениях двух государств и двух президентов. Однако этот же факт станет подходящей картой для Вучича в игре с ЕС и США. Если же история с приглашением — блеф, и президент Сербии все-таки поедет на инаугурацию, точнее примет запоздавшее приглашение, значит, сербская власть затеяла игру и с Россией, и с ЕС, проверяя их доверие. Как бы там ни было, Сербия, точнее ее президент, получит «желтую» карточку либо от Евросоюза, либо от России, утратив часть их влияния и доверия.