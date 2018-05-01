Ещё
СМИ: боевики отпустили больше 40 заложников в провинции Идлиб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку

СМИ: боевики отпустили больше 40 заложников в провинции Идлиб 

ТАСС 50 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 1 мая. Группа из 42 заложников отпущена вооруженными формированиями в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщило во вторник агентство Sana.
По его данным, освобожденные пленники (преимущественно женщины и дети) прибыли к гуманитарному коридору Эль-Исс на юге Алеппо (360 км от Дамаска), где были переданы сирийской армии. По условиям соглашения с экстремистской группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), всего будет отпущено 85 человек, которые находились в плену с 2014 года в городе Джиср-эш-Шугур. В обмен на заложников в понедельник из лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска были выведены свыше 200 террористов, которые направились в провинцию Идлиб.
На первом этапе реализации договоренностей между властями и «Джебхат ан-Нусрой» предусматривается также эвакуация около 1,5 тыс. мирных граждан из шиитских населенных пунктов Эль-Фуа и Кефрая на севере Сирии, которые окружены бандформированиями.
В декабре 2016 года в ходе операции по выводу вооруженных группировок из Алеппо большая часть жителей этих поселков переместилась в районы, контролируемые правительственными силами. Однако в осаде остается еще свыше 15 тыс. человек.
ТАСС: последние новости
Детей осужденных в Ираке россиянок вывезут в РФ СМИ: прокуратура Австрии начала расследование по делу о расстреле военных САР на Голанах Зариф: США, а не Иран играют деструктивную роль в Сирии
Комментарии  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США испугались столкновений с войсками РФ395
Гейтс отказал Трампу10
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова18
США «с уважением» сняли флаг России108
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку25
Видео
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
00:47
Жители Еревана вновь вышли на улицы
В мире Кавказ
00:47
Скандальный блогер задумался о конце карьеры
Общество
01:19
В Крыму экстренно приземлился самолет
Происшествия
03:42
В Москве началось первомайское шествие
Новости Москвы Общество
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение