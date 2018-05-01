Нетаньяху заявил, что Израиль не стремится к войне с Ираном

«Никто не ищет подобного развития событий», — ответил премьер на вопрос, готовится ли Израиль к войне с Ираном.

Нетаньяху также добавил, что ни у одной страны нет лучших разведданных об Иране, чем у Израиля.

30 апреля Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе.