Нетаньяху заявил, что Израиль не стремится к войне с Ираном 

Израиль не ищет войны с Ираном, несмотря на предполагаемую секретную ядерную программу, о которой заявляет израильская сторона. Такое мнение выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN.
«Никто не ищет подобного развития событий», — ответил премьер на вопрос, готовится ли Израиль к войне с Ираном.
Нетаньяху также добавил, что ни у одной страны нет лучших разведданных об Иране, чем у Израиля.
30 апреля Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе.
В свою очередь, в Тегеране назвали заявление Нетаньяху «детским и смешным шоу».