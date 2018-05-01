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Нетаньяху заявил, что Израиль не стремится к войне с Ираном
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Нетаньяху заявил, что Израиль не стремится к войне с Ираном 

RT на русском 47 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Израиль не ищет войны с Ираном, несмотря на предполагаемую секретную ядерную программу, о которой заявляет израильская сторона. Такое мнение выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN.
«Никто не ищет подобного развития событий», — ответил премьер на вопрос, готовится ли Израиль к войне с Ираном.
Нетаньяху также добавил, что ни у одной страны нет лучших разведданных об Иране, чем у Израиля.
30 апреля Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе.
В свою очередь, в Тегеране назвали заявление Нетаньяху «детским и смешным шоу».
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