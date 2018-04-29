В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Латакия — три. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Идлиб — один, Хама — один, Хомс — один, Деръа — один", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Мескена провинции Хомс . Жителям передано 600 продовольственных наборов, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 2,6 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана 120 жителям.

Сообщается, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2508. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.

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