Центр по примирению сообщил о пострадавших при обстрелах в Дамаске жителях

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что четыре человек пострадали в результате обстрелов жилых кварталов южной части Дамаска

«28 апреля боевики незаконных вооружённых формирований из квартала Мухайам-эль-Ярмук подвергли миномётному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон и Кадем в южной части Дамаска. Ранено четыре мирных жителя», — цитирует его ТАСС

Евтушенко также добавил, что более 600 сирийцев за минувшие сутки вернулись в свои дома из лагерей беженцев.

Всего же благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирии, домой вновь вернулись более 63,4 тыс. жителей Восточной Гуты.