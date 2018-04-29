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Центр по примирению сообщил о пострадавших при обстрелах в Дамаске жителях
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Центр по примирению сообщил о пострадавших при обстрелах в Дамаске жителях 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что четыре человек пострадали в результате обстрелов жилых кварталов южной части Дамаска.
«28 апреля боевики незаконных вооружённых формирований из квартала Мухайам-эль-Ярмук подвергли миномётному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон и Кадем в южной части Дамаска. Ранено четыре мирных жителя», — цитирует его ТАСС.
Евтушенко также добавил, что более 600 сирийцев за минувшие сутки вернулись в свои дома из лагерей беженцев.
Всего же благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирии, домой вновь вернулись более 63,4 тыс. жителей Восточной Гуты.
Ранее ФАН сообщало, что Россия и Турция в составе комиссии по перемирию в Сирии выявили по четыре случая нарушения режима прекращения огня за сутки.
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