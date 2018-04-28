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Эрдоган пообещал победить оппозиционеров
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Эрдоган пообещал победить оппозиционеров 

Вести.Ru 35 минут назад
Фото: Вести.Ru
Свою перевыборную кампанию 28 апреля неофициально начал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он выступил в городе Измире. Эрдоган пообещал согражданам победить оппозиционную светскую Республиканскую народную партию (РНП) на "исторических" досрочных выборах. При этом лидера оппозиционеров президент Турции назвал диктатором.
Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Турецкой Республике 24 июня 2018 года, напоминает "Интерфакс". Это на полтора года раньше срока.
Слухи о готовности бороться с Эрдоганом на выборах за пост главы государства опроверг экс-президент Турции Абдулла Гюль. Бывший глава турецкого государства завершил свою политическую карьеру в 2014 году. Вернуться в политику он мог бы, но если бы увидел ожидание этого от многих турецких граждан.
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