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Курды: кто они такие на самом деле
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Курды: кто они такие на самом деле 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Курды — крупнейшая в мире нация без государства. Вместе с тем, рядовому обывателю, практически ничего не известно об этом гордом и загадочном народе.
Кто такие курды?
Курды — древний народ, объединяющий множество племён и населяющий преимущественно горную область Передней Азии, называемую Курдистаном. Современный Курдистан расположен на территориях Турции, Ирака, Ирана и Сирии. Курды ведут полукочевой образ жизни, основные их занятия — скотоводство и земледелие.
Точное происхождение курдов учеными не установлено. Предками курдов называют и скифов, и древних мидийцев. Ученые доказывают близость курдского народа к азербайджанскому, армянскому, грузинскому и еврейскому народам.
Большинство курдов исповедует ислам. Есть среди них также христиане, иудеи и езиды.
Точная численность курдов неизвестна
Всего в мире проживает от 20 до 40 миллионов курдов:13–18 миллионов — в Турции, 3,5–8 миллионов — в Иране, в Ираке — более 6 миллионов, в Сирии — почти 2 миллиона, ещё около 2,5 миллионов кудров живут общинами в странах Европы, Азии и Америки. Точная численность этого народа неизвестна, поскольку в областях, населенных курдами, перепись населения никогда не проводилась.
След в истории
Курдистан, благодаря центральному геополитическому расположению на Ближнем востоке, со времен Месопотамии был театром завоевательных войн, междоусобиц и грабительских набегов. Во времена арабского завоевания большинство курдов приняли ислам.
При династии арабских халифов Аббасидов, пришедшей к власти в 750 году, все мусульмане других народов были уравнены в правах с арабами. Это привело к миру в Халифате, а у представителей неарабских народов появилось больше возможностей сделать политическую карьеру. По всей видимости, курды неплохо ладили с арабами, ведь их соотечественник Джабан Сахаби был сподвижником пророка Мухаммеда.
После распада Халифата и вторжения турок национальное государство курдов так и не было создано. При этом выходцы из этого народы нередко становились правителями других народов. Ими были основаны династии Айюбидов, правившая на Ближнем востоке в 1169—1525, и Шеддадидов, правившая в Закавказье в XI-XII веках.
В XVI веке Курдистан был поделен между турками, захватившими практически весь Ближний восток, и персами. На протяжении веков курды играли значительную роль в пограничных войнах Турции и Ирана, а правители обеих стран не слишком вмешивались во внутренние дела Курдистана, где местными делами управляли вожди племён.
А вот основанная курдами династия Сефевидов правила с начала XIV века в иранской провинции Азербайджан, а в 1501-1722 и 1729-1736 годах — всей Персией.
Знаменитый восточный правитель и полководец Саладин был курдом.
Немногие знают, что султан Салах ад-Дин, основатель династии Айюбидов, правитель практически всего Ближнего востока и Северной Африки XII века, был курдом. Он известен в Европе под именем Саладин, прежде всего, как талантливый полководец и предводитель сарацин в противостоянии с крестоносцами.
Например, в битве при Хаттине Саладин наголову разгромил крестоносцев, весь цвет рыцарства либо погиб, либо оказался у него в плену, включая короля Иерусалимского. После победы он захватил Иерусалим, поступив крайне благородно по тем временам по отношению к побежденным: всем желающим было разрешено покинуть город и сохранить имущество (которое могли увезти с собой) за небольшой выкуп.
В последствии, несмотря на переменный успех войны с одиозным предводителем третьего крестового похода, Ричардом Львиное сердце, мирный договор был подписан всё же на условиях Салах ад-Дина.
Образ благородного и мудрого Саладина часто используется в фильмах о крестовых походах и литературе.
Национальное государство курдов никогда не существовало?
Это гипотеза не соответствует истине.
Истории известны несколько национальных курдских государств. Самым долговечным из них оказалось Ардаланское ханство, которое находилось в приграничных районах Османской империи и Персии и прекратило своё существование только в XIX веке. В разное время, начиная с XVI века, ханство становилось вассальным государством по отношению к Османской империи или Персии, а временами было полностью независимым.
Более поздние, созданные курдами, государственные образования не были признаны мировым сообществом и просуществовали очень недолго.
Араратская Курдская Республика — самопровозглашённое государство курдов, находилось на территории современной Турции, существовало в 1927-1930 годах.
Королевство Курдистан — самопровозглашённое государство, созданное на территории современного Иракского Курдистана, существовало в 1921-1924 годах
Мехабадская республика — самопровозглашённое курдское государство в иранском Курдистане, просуществовало всего 11 месяцев в 1946 году.
Курдский вопрос
Организованное сопротивление курдов с целью самоопределения и создания независимого Курдистана явно начинает проявляться только в XIX веке и усиливается в XX веке. Это было связано с притеснениями и репрессиями курдского народа правящими режимами, иногда с целью насильственной ассимиляции. Наиболее серьезные столкновения произошли в Турции во времена правления Мустафы Кемаля Ататюрка.
Данные курдам обещания расширенных свобод и автономии в обмен на поддержку в Войне за независимость не были выполнены после победы. Последовавшие восстания были жестоко подавлены, курдам было официально запрещено говорить на родном языке, табуировались слова «Курдистан» и «курды» — с тех пор их полагалось именовать горными турками.
Наибольшей автономией в настоящее время обладает Иракский Курдистан, которую он получил после свержения Саддама Хусейна, а курд Джаляль Хусамаддин Талабани с 2005 по 2014 гг являлся президентом Ирака.
Война в Сирии, вернее её окончание и последующая возможная демократизация открывает уже перед сирийскими курдами возможности получения автономии. Самым ярым противником курдского самоопределения по-прежнему остается Турция, опасаясь курдского сепаратизма в самой Турции.
Кто такие Пешмерга?
Часто в новостных лентах о военных событиях на Ближнем востоке мелькает информация о пешмерга — курдских отрядах самообороны.
Жизнь в условиях постоянной опасности приучила курдов всегда быть готовыми к войне, а в последние десятилетия многократно выросла угроза со стороны радикальных исламистов.
Отряды самообороны были созданы в конце XIX века и с тех пор проявили себя во всех конфликтах, которые так или иначе затрагивали территорию Курдистана. Буквально пешмерга означает «стоящие перед смертью».
Образ современного воина пешмерга как бородатого мужика с АКМ не соответствует действительности. На сегодняшний день это хорошо экипированные бойцы, а сами отряды представляют практически регулярную армию с тяжелой артиллерией и бронетехникой. Формирования пешмерга признаются одной из наиболее боеспособных сил на Ближнем востоке и насчитывают 150 000 — 200 000 бойцов.
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