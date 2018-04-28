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СМИ: саудовские ПВО уничтожили баллистические ракеты, выпущенные с территории Йемена
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СМИ: саудовские ПВО уничтожили баллистические ракеты, выпущенные с территории Йемена 

ТАСС 15 минут назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили четыре баллистические ракеты, выпущенные в субботу сторонниками движения «Ансар Аллах» (мятежниками-хуситами) по территории королевства.
Об этом сообщил саудовский новостной портал «Аджиль».
По его информации, ракеты были уничтожены в воздухе над провинцией Джизан на юге королевства. Отмечается, что в результате падения обломков никто не пострадал.
Ранее в этот же день йеменский телеканал Almasirah сообщил, что мятежники совершили пуск восьми баллистических ракет типа «Бадр-1» по объектам экономического значения, расположенным в приграничной с Йеменом провинции Джизан.
Тема обстрелов саудовских объектов с территории Йемена стала одним из ключевых вопросов саммита Лиги арабских государств, который прошел 15 апреля в городе Дахран на востоке Саудовской Аравии. Участники встречи осудили атаки, а также выразили обеспокоенность эскалацией конфликта.
За минувший месяц хуситы значительно увеличили количество обстрелов. По версии мятежников, ракеты достигали своих целей, в то время как в Эр-Рияде заявляли, что все снаряды были перехвачены саудовскими ПВО. По заявлению саудовских военных, в общей сложности нейтрализовано более 100 баллистических ракет, выпущенных хуситами.
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