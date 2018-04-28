В МИД обеспокоены возможным обострением ситуации в Палестине

"В Москве глубоко обеспокоены этими трагическими событиями и перспективами дальнейшего обострения обстановки на палестинских территориях, в том числе с учетом озвученного администрацией США намерения провести в середине мая в Иерусалиме торжественную церемонию, символизирующую начало перевода туда американского посольства из Тель-Авива", — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва призывает вовлеченные стороны проявить сдержанность и отказаться от шагов, провоцирующих дополнительную эскалацию, которая рискует перерасти в полномасштабное силовое противостояние между Газой и Израилем

"Такое крайне нежелательное развитие событий не только поставило бы под угрозу жизни палестинских и израильских граждан, но и отбросило бы еще дальше назад усилия по созданию условий для налаживания палестино-израильского переговорного процесса на известной международно-правовой основе", — отметили в МИД РФ.

Во вторник израильский министр по делам Иерусалима и культурного наследия Зеев Элькин сообщил РИА Новости, что советник и зять президента США Джаред Кушнер и министр финансов Стивен Мнучин приедут 14 мая в Иерусалим на торжественное открытие в городе американского посольства.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое сейчас расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим ожидается 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.

Израильские военные ранее подсчитали, что в пятничных протестах на границе с Газой приняли участие порядка 10 тысяч человек. В северной части сектора Газа сотни из них попытались прорваться через границу и сжечь разделительные заграждения, но были остановлены солдатами, которые применяли спецсредства и огнестрельное оружие.