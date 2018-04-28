Ещё
В МИД обеспокоены возможным обострением ситуации в Палестине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД обеспокоены возможным обострением ситуации в Палестине 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия обеспокоена возможностью обострения обстановки в Палестине с учетом планов США перенести посольство в Иерусалим, говорится в комментарии МИД РФ.
"В Москве глубоко обеспокоены этими трагическими событиями и перспективами дальнейшего обострения обстановки на палестинских территориях, в том числе с учетом озвученного администрацией США намерения провести в середине мая в Иерусалиме торжественную церемонию, символизирующую начало перевода туда американского посольства из Тель-Авива", — говорится в сообщении.
В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва призывает вовлеченные стороны проявить сдержанность и отказаться от шагов, провоцирующих дополнительную эскалацию, которая рискует перерасти в полномасштабное силовое противостояние между Газой и Израилем.
"Такое крайне нежелательное развитие событий не только поставило бы под угрозу жизни палестинских и израильских граждан, но и отбросило бы еще дальше назад усилия по созданию условий для налаживания палестино-израильского переговорного процесса на известной международно-правовой основе", — отметили в МИД РФ.
Во вторник израильский министр по делам Иерусалима и культурного наследия Зеев Элькин сообщил РИА Новости, что советник и зять президента США Джаред Кушнер и министр финансов Стивен Мнучин приедут 14 мая в Иерусалим на торжественное открытие в городе американского посольства.
Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое сейчас расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим ожидается 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.
Израильские военные ранее подсчитали, что в пятничных протестах на границе с Газой приняли участие порядка 10 тысяч человек. В северной части сектора Газа сотни из них попытались прорваться через границу и сжечь разделительные заграждения, но были остановлены солдатами, которые применяли спецсредства и огнестрельное оружие.
РИА Новости: последние новости
Сеул и Пхеньян будут добиваться денуклеаризации Корейского полуострова Парламент Сирии опроверг сообщения об указе Асада о конфискации имущества Агутин считает, что в новом сезоне шоу "Голос" полностью сменят состав жюри
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»38
Трамп и Меркель «проехались» по России327
«Он не должен был сесть»5
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост855
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте9
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение