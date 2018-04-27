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Кипр обеспокоен планами строительства АЭС «Аккую» в Турции
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Кипр обеспокоен планами строительства АЭС «Аккую» в Турции 

РИА Новости 42 минуты назад
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Кипр обеспокоен планами строительства АЭС «Аккую» в Турции, заявил глава МИД Кипра Никос Христодулидис по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
Как сообщало ранее Кипрское агентство новостей CNA, представители греческой и турецкой общины на Кипре приняли участие в акции протеста в Никосии против строительства в Турции АЭС «Аккую».
"В рамках нашей беседы я также выразил общую обеспокоенность кипрского народа по поводу сооружения атомной станции «Аккую», — сообщил министр.
Строительство блока №1 АЭС «Аккую» в Турции началось 3 апреля. Проект этой атомной станции включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующими самым высоким, так называемым «постфукусимским» стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов.
"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", «строй-владей-эксплуатируй»). В соответствии с этой моделью Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.
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