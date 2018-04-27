Кипр обеспокоен планами строительства АЭС «Аккую» в Турции

Как сообщало ранее Кипрское агентство новостей CNA, представители греческой и турецкой общины на Кипре приняли участие в акции протеста в Никосии против строительства в Турции АЭС «Аккую».

"В рамках нашей беседы я также выразил общую обеспокоенность кипрского народа по поводу сооружения атомной станции «Аккую», — сообщил министр.

Строительство блока №1 АЭС «Аккую» в Турции началось 3 апреля. Проект этой атомной станции включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующими самым высоким, так называемым «постфукусимским» стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов.