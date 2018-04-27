Показания жителей Думы доказывают инсценировку химатаки, считает Железняк 

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Свидетельства жителей сирийской Думы о предполагаемой химатаке не оставляют сомнений в том, что в пригороде Дамаска была совершена преступная провокация и инсценировка, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
В штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия в четверг прошел брифинг с участием свидетелей предполагаемой химатаки. Участие в нем принимали 17 сирийцев, в том числе семья мальчика Хасана Диаба, который был задействован в постановочном видео о якобы имевшей место химатаке и рассказал, как его поливали водой в больнице в Думе.
"Свидетельства жителей и врачей сирийского города Дума, сделанные в ходе пресс-конференции в Гааге, обнаруженные химические схроны террористов, заключения специалистов и продемонстрированные мировой общественности документальные кадры с места псевдохиматаки не оставляют никаких сомнений в том, что 7 апреля в пригороде Дамаска была совершена циничная и преступная провокация. Ее совершили те, кто не желает видеть Сирию мирной и единой", — приводятся слова Железняка в сообщении пресс-службы парламентария.
По словам политика, у России и раньше не было сомнений в том, что «химатака» в Думе является очередной грубой инсценировкой, направленной на дискредитацию руководства Сирии. «Россия вывела на чистую воду провокаторов, доказала нашу открытость и готовность сделать все, чтобы общественность знала правду. Мир должен хранить мудрость и бдительность, чтобы не допускать разжигания конфронтации и новых очагов напряженности», — подчеркнул Железняк.
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