Директор ИК РАТС ШОС отметил важное значение сотрудничества стран ШОС в борьбе с террористическими угрозами в Центральной Азии

Астана , 27 апреля / Синьхуа / — Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры / ИК РАТС/ Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ Евгений Сысоев на днях в интервью агентству Синьхуа отметил важное значение сотрудничества стран ШОС в борьбе с террористическими угрозами в Центральной Азии.

По его словам, в результате активного военного давления национальных и коалиционных антитеррористических сил в сирийско-иракской зоне изменилась не только география театра боевых действий, но и тактика деятельности террористов. Фактическое поражение экстремистской группировки «Исламское государство» Сирии , где из-под контроля квазигосударства освобождено более 90 проц. территории, вынудило оставшихся в живых боевиков сменить место дислокации, а ее лидеров — активизировать свои зарубежные филиалы. Созданные группировкой специальные структуры ведут комплектование, подготовку и переброску диверсионно-террористических групп в Европу, Юго-Восточную и Центральную Азию, а также Россию , где создаются так называемые спящие ячейки.

Е. Сысоев заявил, что компетентные органы государств-членов ШОС при содействии ИК РАТС строят свою работу по противодействию этим угрозам на основе алгоритмов совместных действий: по противодействию вызовам и угрозам, исходящим от ИГ; по выявлению и перекрытию каналов перемещения лиц в регионы с повышенной террористической активностью для участия в террористической деятельности; в отношении лиц, возвращающихся на территории государств-членов ШОС после участия в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических, сепаратистских и экстремистских организаций; по противодействию вербовке в террористические, сепаратистские и экстремистские организации.

Как подчеркнул Е. Сысоев, в связи с сосредоточением боевиков в Афганистане особое значение приобретает надежная защита государственных границ. Достижению этих целей на площадке РАТС ШОС способствует механизм сотрудничества пограничных служб сторон, в рамках которого осуществляется информационный обмен об обстановке и вырабатываются совместные меры по охране государственных границ и обеспечению безопасности на приграничных территориях.

По словам Е. Сысоева, решению задач способствует также ежегодное проведение совместных специальных пограничных операций, в ходе которых пресекаются факты противоправной деятельности в пограничной зоне ШОС, и совершенствуется взаимодействие. Например, в 2017 году при координирующей роли Министерства общественной безопасности КНР и ИК РАТС ШОС была проведена совместная пограничная операция «Единство-2017».

Он сообщил, что в настоящее время ведется подготовка к возобновлению деятельности контактной группы «ШОС-Афганистан», созданной еще в 2005 году. Перезагрузка данного механизма позволит повысить уровень безопасности на пространстве ШОС. —0—