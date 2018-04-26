В Палестине прокомментировали заявления Нетаньяху

В Палестине считают «мечтами» заявления Нетаньяху о переносе посольств

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики назвал "пустыми мечтаниями" заявления израильских лидеров о множестве стран, готовых вслед за США открыть свои посольства в Иерусалиме

Румынии и Примеру американцев, которые запланировали перенос своей дипмиссии из Тель-Авива на 14 мая, пока готова последовать только Гватемала . Обсуждение таких планов идет в Гондурасе Чехии , став предметом внутриполитических споров.

"Он (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху) говорит неправду и сам в нее верит. Он пытается убедить себя в том, что десятки стран последуют примеру (США). С тех пор, как (президент США Дональд) Трамп объявил о своем решении 6 декабря, прошло уже четыре месяца, а они обещают нам десятки и десятки стран", — сказал собеседник агентства.

"Нет никаких десятков стран! Это все пустые мечтания Нетаньяху! Пусть себе мечтает!" — сказал он.

Аль-Малики рассказал, что ему только что звонил коллега из Румынии, где вопрос о переносе посольства перерос в спор о распределении полномочий между ветвями власти, и заверил, что никаких конкретных шагов в этом направлении предпринято не будет.

В Чехии, где релокацию лоббирует президент Милош Земан , палестинцы рассчитывают, что премьер-министр и правительство сделают выбор в пользу координации с партнерами по ЕС . "Мы мобилизовали Евросоюз, чтобы дать Земану понять, что он не может пойти наперекор общеевропейской позиции", — говорит аль-Малики.

В Гондурасе министр надеется на 100-тысячную палестинскую диаспору, с чьим мнением не могут не считаться власти страны.

"Президент сказал "да" переносу (посольства), но позже дезавуировал (заявление), сославшись на необходимость внутренних консультаций", — напомнил аль-Малики.

Сейчас все страны держат свои посольства в Израиле в Тель-Авиве из-за неурегулированности статуса Иерусалима, на часть которого претендуют палестинцы.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций . Еще один документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, с которым до конца прошлого года были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.

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