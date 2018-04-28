В Кремле подчеркнули незыблемость ядерной сделки с Ираном

МОСКВА , 28 апр — РИА Новости . Незыблемость Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской атомной программе (СВПД) — главное, без этого не будет платформы для продолжения диалога, заявил журналистам в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Мы знаем позицию европейских коллег относительно того, что сделка должна быть сохранена, достаточный или недостаточный шаг — это другой вопрос, но это единственный субстантивный консенсус, который удалось достигнуть между всеми заинтересованными сторонами. В результате очень напряженной работы. Поэтому любое продолжение и совершенствование ситуации в плане дальнейшего регулирования может осуществляться только на базе чего-то субстантивного. И вот это что-то субстантивное — это как раз СВПД", — заявил Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что после слов Меркель о том, что СВПД — это недостаточный шаг, над сделкой нависла большая угроза, чем до переговоров и о том, каких шагов РФ ждет от европейских партнеров.

"Главное — это незыблемость этой сделки, а иначе не будет платформы для продолжения контактов, для продолжения диалога", — заявил Песков на вопрос, допускает ли он продолжение работы на основе этой сделки.