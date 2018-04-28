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В Кремле подчеркнули незыблемость ядерной сделки с Ираном
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В Кремле подчеркнули незыблемость ядерной сделки с Ираном 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Незыблемость Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской атомной программе (СВПД) — главное, без этого не будет платформы для продолжения диалога, заявил журналистам в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне заявила, что соглашение по иранской ядерной программе несовершенно и не решает все проблемы, но является фундаментом.
"Мы знаем позицию европейских коллег относительно того, что сделка должна быть сохранена, достаточный или недостаточный шаг — это другой вопрос, но это единственный субстантивный консенсус, который удалось достигнуть между всеми заинтересованными сторонами. В результате очень напряженной работы. Поэтому любое продолжение и совершенствование ситуации в плане дальнейшего регулирования может осуществляться только на базе чего-то субстантивного. И вот это что-то субстантивное — это как раз СВПД", — заявил Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что после слов Меркель о том, что СВПД — это недостаточный шаг, над сделкой нависла большая угроза, чем до переговоров и о том, каких шагов РФ ждет от европейских партнеров.
"Главное — это незыблемость этой сделки, а иначе не будет платформы для продолжения контактов, для продолжения диалога", — заявил Песков на вопрос, допускает ли он продолжение работы на основе этой сделки.
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