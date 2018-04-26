Швейцария поставляла в Сирию изопропанол, который мог быть использован при химатаке 2017 года, когда погибли более 100 человек

Одна из швейцарских фирм экспортировала в Сирию изопропанол (изопропиловый спирт, ИПС) через шесть месяцев после объявления Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о полном уничтожении в ближневосточной стране запасов этого вещества. Сообщается, что поставки шли в фармацевтическую компанию, не связанную с сирийским режимом, но зарин, задействованный в химической атаке

2017 года в сирийском городе Хан-Шейхун , мог быть синтезирован на основе ИПС.

В июле 2013 года Евросоюз запретил экспорт изопропанола в Сирию. Швейцария не присоединилась к этому решению, пишет

"Наша газета"

со ссылкой на телерадиокомпанию RTS. Она приводит слова представителя ОЗХО, отметившего, что «Конвенция о запрещении химического оружия не запрещает изопропанол, однако его можно использовать для изготовления газа зарина».

Пять тонн изопропилового спирта было поставлено швейцарской фирмой частной компании Mediterranen Pharmaceutical Industries, так как Государственный секретариат по экономике (SECO) допускал использование этого вещества в некоторых гражданских и военных целях. Во время поставки 2014 года не было сведений о том, что товар могут применить в рамках программы вооружений. Изопропанол, в частности, используется при производстве чистящих и дезинфицирующих средств.

Однако исследования французских экспертов показали, что газ зарин, задействованный в химической

атаке в Хан-Шейхуне

в апреле 2017 года, мог быть синтезирован на основе ИПС.

По мнению преподавателя Лозаннского университета и специалиста по сирийскому кризису Жозефа Даера, деловые круги Сирии тесно связаны с властными структурами, и правительство контролирует основные источники снабжения. Есть данные о том, что глава Mediterranen Pharmaceutical Industries Абдул Рахман Аттар, ушедший из жизни в начале 2018 года, был близок к сирийскому правительству. Он также занимал пост президента Сирийского Арабского Красного Полумесяца и ранее был почетным консулом в Португалии

Как сообщалось, в результате атаки с применением боеприпасов с отравляющими веществами, которая произошла утром 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун, погибли более 100 мирных жителей, пострадали еще 500 человек, в основном дети. Большинство жертв умерло от удушья. Результаты вскрытия тел подтвердили, что при нападении использовалось химическое оружие.

Фото и видео последствий атаки, включая умирающих от воздействия зарина детей, вызвали в мире широкий резонанс. Спустя три дня, 7 апреля, по указанию Дональда Трампа США нанесли

ракетный удар

по аэродрому сирийских ВВС Шайрат. По данным Пентагона, оттуда вылетел самолет, который нанес удар по Хан-Шейхуну.

Добавим, в середине апреля

со ссылкой на журнал

Knack

писал, что в период между 2014-м и 2016 годом в нарушение действовавших ограничений три бельгийские фирмы поставили в Сирию сотни тонн промышленных химикатов — изопропанола, ацетона, метанола и дихлорметана. Всего с мая 2014-го по декабрь 2016 года в Сирию было отправлено 24 партии химикатов: 168 тонн изопропанола, 219 тонн ацетона, 77 тонн метанола и 21 тонна дихлорметана. В самих компаниях утверждали, что не знали о требованиях получать специальное разрешение и работали с проверенными частными трейдерами, которые занимаются поставками товаров для изготовления лакокрасочных изделий.