Американцы в Сирии: причины неожиданного провала

За последнее время правительственные силы в Сирии добились крупных успехов — от террористических формирований полностью освобождена Восточная Гута. Накануне взят под контроль анклав Восточный Каламун, включая города Думайр , Джайруд и Эр-Рухайб. Террористов добивают в квартале Мухайям-эль-Ярмук. Таким образом, территория, которую занимают боевики, с каждым днем сокращается. На этом фоне США и их союзники не могут похвастаться никакими успехами.

Эммануэля Макрона. В Соединенных Штатах периодически обсуждается вопрос — оставаться в Сирии или же выводить свои воинские формирования из этой республики. По некоторым данным, в ходе этих дебатов прорабатывается вопрос о передаче Соединенными Штатами севера-востока Сирии США союзникам по коалиции французам, а юга — англичанам. И вполне возможно, этот вопрос обсуждался в Белом доме в ходе визита в США президента Франции

Командование ВС США в регионе очень беспокоит тот факт, что практически все их объекты и базы находятся в зоне досягаемости российских огневых средств, в том числе и ракетных комплексов оперативно-тактического назначения «Искандер». По другим сведениям, Пентагон намерен только укрепляться в Сирии.

В США длительное время носились с идеей (и, похоже, не оставили ее до сих пор) создания марионеточного государства на части территории Сирии. Вначале квазигосударство предполагалось создать со столицей в Ракке. Но этот город в ходе боевых действий разбили настолько сильно (причем это сделали сами же американцы), что на роль столицы даже псевдогосударства Ракка не уже годилась.

Потом в качестве столицы в США рассматривали Дейр-Эз-Зор. Но и тут вышла незадача — город раньше американцев взяли штурмом сирийские войска под командованием российских генералов и с участием наших сил специальных операций.

В целом американскую деятельность в Сирии можно охарактеризовать следующим образом — замыслов и разного рода движений было очень много, но оперативно-стратегических и военно-политических успехов — ноль или очень близко к нему. И поневоле у политиков и военных США закрадывались разные мысли.

Как выразился один высокопоставленный российский военный, «последний вагон уходит, никаких крупных успехов нет, и американцам надо что-то делать».

Поэтому первый раз о газовой атаке, как о способе проявить свою военную мощь, американцы задумались еще полтора месяца назад. Представители российской группировки в Сирии внимательно наблюдали за этой возней и неоднократно давали американцам понять — «мы ясно видим все ваши приготовления».

Тем не менее провокация с применением химического оружия в городе Дума оказалась просто манной небесной для американского политического истеблишмента. То есть возник повод для военного вмешательства в ситуацию.

Но тут необходимо сделать небольшое отступление. Что касается ракетных ударов США по территории Сирии 14 апреля, то следует заметить, что американцы запросили перед атакой координаты всех российских объектов в Сирии. И такая информация была им предоставлена.

Но российские генералы добавили еще кое-что и на словах — и это звучало примерно так: «не дай Бог, если хоть один волос упадет с голов наших военных».

В этой связи с высокопоставленными американскими военными постоянный контакт поддерживался постоянно. В частности, в 23.00 13 апреля (за несколько часов до удара) на разговор с российской стороной запросился председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд . В тот вечер он выразил уверенность, что инцидентов, при которых пострадают российские военнослужащие, в ходе ударов не будет.

Однако на политическом олимпе в США всерьез рассчитывали, что Восточная Гута (как место якобы газовой атаки) удержится еще в течение долгого времени, и контроль этой территории останется за боевиками.

Не сложилось. Сирийские войска при поддержке авиации ВКС и под управлением генералов и офицеров ВС РФ выбили террористический сброд из Гуты и достаточно быстро организовали вывод оставшихся боевиков в провинцию Идлиб

«Особо хотел бы подчеркнуть: те удары, которые были нанесены по Сирии, (пришлись) в самый неудобный и самый неподходящий момент — тогда, когда нормализация обстановки в Сирии стала уже явлением безвозвратным, когда стояли в двух днях от завершения операции по Восточной Гуте. Да собственно, ее и завершили через два дня после нанесения этих ударов», — сказал Сергей Шойгу на прошлой неделе во время встречи со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

А сопротивление в населенных пунктах Восточной Гуты проправительственным силам оказывалось весьма сильное. Боевики с большим искусством пользовались созданной ими же разветвленной системой подземных коммуникаций, выходя во фланги и в тыл атакующих подразделений Башара Асада . Первой в Восточную Гуту попыталась войти Республиканская гвардия, но почти сразу потеряла 150 бойцов и командиров и приостановила атаки. Затем в дело вступили отряды бригадного генерала Сальмана Аль-Хасана Сухела. И вновь понесли значительные жертвы. Более 20 своих пропавших без вести бойцов Сухел не может найти до сих пор.

Помимо всего прочего, у руководства боевиков была создана своеобразная клавиатура, где каждая клавиша означала тот или иной дом в Восточной Гуте. Только бойцы проправительственных сил занимали очередное здание, террористы нажимали клавишу и сданный ими дом подрывался и складывался как карточный домик.

Тем не менее, достаточно в короткий срок сопротивление боевиков в Восточной Гуте было сломлено, в основном благодаря огневой мощи проправительственных войск.

В целом процесс налаживания мирной жизни в Сирии постепенно идет, правда, не без трудностей и накладок. К примеру, сирийские кочевники (разновидность бедуинов) хотели вернуться с левобережья Евфрата в свои исконные земли, которые они были вынуждены покинуть в результате гражданской войны. Однако официальные сирийские власти заломили за возвращение бедуинов такую цену, что кочевники заявили — «да даже если мы продадим всех своих верблюдов и баранов, то и таким способом не соберем требуемую вами сумму».

К этим процессам подключились некоторые сирийские части и соединения. В частности, в районе Дэйр-Эз-Зора они с необыкновенной быстротой соорудили множество блок-постов, предназначенных не столько для обеспечения безопасности передвижения граждан и транспорта, сколько для взимания дани с возвращающихся в родные места сирийцев. Пришлось в эту ситуацию вмешаться российским войскам и разогнать импровизированные контрольно-пропускные пункты и мягко попросить сирийские вооруженные силы оставить эти участки местности.

Анализируя обстановку в Сирии, следует заметить, что есть существенная разница в проводимых в Сирии зачистках со стороны проправительственных сил и, к примеру, со стороны вооруженных сил Турции

Турки c такой решительностью зачистили взятый ими штурмом город Африн , что невольно напрашивается традиционная в таких случаях формулировка «непропорциональное применение силы». К примеру, российская сторона в вооруженном конфликте на территории Сирии постоянно пытается как-то обойтись без лишних жертв, договориться с боевиками, вывезти их из района боевых действий даже с оружием и тем более с семьями.

У турок подобные проблемы решаются очень просто: руки в порохе — подвергнуть самым жестоким репрессиям — вплоть до расстрела, причем невзирая на пол и возраст.

Однако в происходящем во многом виноваты сами курды. Они обращались в свое время за защитой к представителям ВС РФ. Курдам был предъявлен список требований из пяти пунктов, главными из которых были: признать власть Дамаска и поднять сирийский флаг, подчинить свои вооруженные формирования сирийскому правительству, ожидать миротворческий контингент в составе российской военной полиции. И самое главное — курды должны были громогласно (по радио и ТВ) заявить о своем согласии с этими пунктами. Но никто из них так и не сделал ничего подобного. Так что расхлебывать теперь последствия им предстоит самостоятельно.

Что же касается небольшого и кратковременного курдско-американского романа, то источники, хорошо знакомые с ситуацией н севере Сирии, однозначно утверждают — американцы обязательно «кинут» курдов. И непременно сделают это, как только у США отпадет необходимость в курдах.

В завершение следует сказать, что боеспособность сирийской армии хоть и очень медленно, но все же повышается. В частности, удалось навести хоть какой-то порядок в выдаче денежного довольствия рядовым бойцам сирийской армии.

Раньше было примерно так. Командир полка получал деньги на весь полк. Когда он доходил до командиров батальонов, сумма уже существенно уменьшалась. Затем свою долю брали командиры батальонов. Потом дело доходило до ротных. Наконец, и взводные не желали остаться в накладе. В результате до рядового бойца доходила такая сумма, по получении которой сирийский солдат открыто заявлял:

«Я за такие деньги воевать не буду».

Сейчас хоть появились ведомости, в которых каждом военнослужащему указана вполне конкретная сумма, за получение которой он и расписывается. То есть усилиями российских военных советников удалось хотя бы в первом приближении решить эту достаточно острую проблему.