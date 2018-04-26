Американский генерал: Россия ежедневно атакует силы США, используя электронное оружие

Американские войска в Сирии все чаще подвергаются атакам с использованием российских и сирийских средств электронной борьбы, поскольку Москва использует конфликт для испытаний своего будущего арсенала.

По информации издания Breakingdefense.com, генерал Рэймонд Томас (Raymond Thomas), начальник Главного управления войск специального назначения Минобороны США , заявил, что Сирия стала «тем местом, где ведется самая интенсивная на планете радиоэлектронная борьба».

БПЛА MQ-9 Reaper

Выступая на конференции по вопросам аэрогеодезической разведки, проходившей во Флориде, генерал Томас заявил, что российские и сирийские правительственные войска «ежедневно подвергают нас испытаниям, разрушая наши системы связи, выводя из строя наши [самолеты EC-130]».

Самолет Lockheed Martin EC-130 Compass Call является одним из самых передовых американских комплексов для ведения радиоэлектронной борьбы. Этот самолет, созданный на базе С-130 Hercules, предназначен для создания помех системам противника — системам связи, оперативного командования, обнаружения и наведения. Присутствие этих самолетов в сирийском воздушном пространстве дает России возможность испытать свое оружие на лучших системах, имеющихся в США, либо непосредственно, либо через своих сирийских союзников.

Ранее в этом месяце четыре чиновника на условиях анонимности сообщили NBC News, что Россия также регулярно атакует небольшие американские разведывательные БЛА. По словам одного из них, операции, проводимые Россией, оказывают заметное негативное влияние на возможности США. Атаки с применением новейших средств оказались успешными даже в тех случаях, когда войска США использовали зашифрованные сигналы и помехозащищенные системы.

В Сирии российские военные закрепляют уроки, извлеченные во время продолжающегося конфликта на Украине , который позволил им получить бесценный опыт ведения радиоэлектронной борьбы. На протяжении боевых действий на востоке страны для создания помех системам связи украинских ВСУ и выведения из строя беспилотных самолетов-разведчиков они использовали средства радиоэлектронного подавления. Под их действие попадали даже беспилотные самолеты ОБСЕ , использовавшиеся для мониторинга зоны конфликта — их БЛА уничтожались и с использованием обычного российского оружия, и с помощью российских систем радиоэлектронной борьбы.

В докладе, опубликованном в 2017 году Роджером Макдермоттом (Roger McDermott) из Международного центра проблем обороны и безопасности, расположенном в Эстонии , говорится о том, что Москва в ответ на господство НАТО в обычных видах вооружений осуществляет огромные инвестиции в средства РЭБ. Украина и Сирия стали для российской армии полигоном для испытания средств радиоэлектронной борьбы в боевых условиях, и системы и подразделения РЭБ уже внедрены в российской армии на всех уровнях.

Американский БПЛА MQ-1 «Хищник»

Сначала такие средства использовалось для защиты российских войск и баз. По словам Макдермотта, их использование почти наверняка позволило сократить потери личного состава и материальные потери. В январе Москва продемонстрировала несколько БЛА, которые, по ее словам, были запущены боевиками и сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии с использованием систем радиоэлектронного подавления и ракет-перехватчиков.

Атаки с использованием средств электронной борьбы в политическом плане более приемлемы, чем обычные; Выведение из строя системы постановки помех на самолете-разведчике сопряжено с меньшими рисками, чем его уничтожение с помощью ракеты. Москва — наряду с другими державами, воюющими в Сирии — расширяет свое электронное присутствие, собирая информацию о своих собственных возможностях и ответных действиях своих противников. Учитывая, что военный действия в Сирии ведутся как никогда активно, поле боя становится ценным полигоном для испытания оружия будущего.