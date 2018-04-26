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Париж обеспокоен осуждением журналистов турецкой оппозиционной газеты
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Париж обеспокоен осуждением журналистов турецкой оппозиционной газеты 

РИА Новости 1 час назад
ПАРИЖ, 26 апр — РИА Новости, Людмила Орищенко. Париж обеспокоен осуждением в Турции журналистов и сотрудников оппозиционного издания Cumhuriyet и следит за ситуацией с правами человека в этой стране, заявили в МИД Франции в четверг.
В среду телеканал NTV сообщил, что суд Стамбула приговорил к различным тюремным срокам сотрудников оппозиционной газеты Cumhuriyet, в том числе его главного редактора Мурата Сабунджу. Ранее они были арестованы по обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).
"Мы обеспокоены осуждением четырнадцати журналистов и сотрудников турецкой газеты Cumhuriyet, в числе которых журналист Ахмет Сик и Мурат Сабунджу, а также председатель исполнительного комитета издания Акын Аталай", — сказал на брифинге представитель французского МИД.
"Франция бдительно следит за ситуацией с правами человека и основными свободами в Турции, стране, которая является членом Совета Европы", — добавил он.
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