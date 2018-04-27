Макрон бросил вызов Трампу

Президент Франции Эммануэль Макрон 25 апреля призвал лидеров западных стран отказаться от политики изоляционизма и встать на защиту демократии. В основном, высказывания были адресованы президенту США Дональду Трампу , поскольку для США он выбрал первый подход. «Это критический момент», — сказал Макрон в своем обращении на совместном заседании Конгресса США . «Если вы закроете двери в мир, это не остановит его эволюцию. Сегодня международному сообществу необходимо установить собственные правила игры. Нужно построить мировой порядок XXI века, основанный на многолетних принципах, которые мы вместе установили после Второй мировой войны», — отметил президент Франции.

Это время решимости и мужества. На карту поставлено то, что мы ценим

В форме мотивационных высказываний и иронической критики, Макрон изложил видение этого нового мирового порядка. Он должен основываться на международном сотрудничестве и взаимопомощи. «Мы можем укрепить мировой порядок новой системой многосторонних отношений», — добавил он. До этого, два дня Макрон проводил частные встречи и появлялся на публике с Дональдом Трампом. Это первый официальный визит президента Франции при администрации Трампа.

У Франции и США не сходятся взгляды на ряд международных вопросов. Не смотря на это, Макрону удалось поддерживать теплые отношения с Трампом, что удается мало-кому из его европейских коллег. В своем обращении, Макрон рассмотрел вопросы, по которым у Европы и Соединенных Штатов — разногласия: от торговли до изменения климата и ядерной сделки с Ираном . Он изложил «дорожную карту» для будущего трансатлантического сотрудничества по этим пунктам. «Вне двусторонних и особых отношений, Европе и Соединенным Штатам нужно противостоять глобальным вызовам века», — сказал Макрон. — «Но не стоит воспринимать наши трансатлантические отношения как данность». «Я верю в конкретные действия и считаю, что все в наших руках», — утверждал он. Вот что сказал президент Франции по вышеупомянутым пунктам:

Торговля

Аргентину, Австралию и «Коммерческая война — неверный ответ на изменения (экономические проблемы). Нам нужна свободная и справедливая торговля». Чтобы решить проблему торгового дефицита, 8 марта Трамп ввел огромные тарифы на экспорт стали и алюминия в Соединенные Штаты. Это вызвало возмущение и угрозы ответных действий с боку европейских партнеров. Однако, Трамп временно ограничил распространение тарифов на Европейский Союз (ЕС), Бразилию Южную Корею . Эти ограничения истекают первого мая.

Макрон предупредил, что «в конечном счете, [из-за торговой войны] разрушится торговля и повысятся цены. А платить за это придется среднему классу». Он настаивал на том, чтобы Трамп «через Всемирную торговую организацию » договаривался о возмещении нарушенного торгового баланса. «Мы создали эти правила — мы и должны им следовать», — сказал Макрон,

Изменение климата

«Это [изменение климата] волнует многих. Нам нужно перейти на экологически чистую экономику… Посмотрим правде в глаза: у нас нет планеты «B»». Когда в декабре 2017 года Трамп объявил о своем решении вывести США из Парижского климатического соглашения, Макрон отреагировал мгновенно. Он пригласил американских ученых продолжить работу над решением проблем изменения климата во Франции.

Соединенные Штаты остаются одной из двух стран (вторая — Венесуэла ), которые не подписали Парижское соглашение. Макрон признает, что у них разные взгляды на этот вопрос, но, тем не менее, призывает Соединенные Штаты возобновить дискуссию и тоже поучаствовать в решении. «Да, по этому вопросу у нас бывают разногласия, — сказал он. — Но для меня такие разногласия — кратковременны. В конечном итоге, нам жить в одинаковых условиях».

По словам Макрона, «между этими разногласиями мы должны работать вместе… чтобы снова сделать нашу планету великой, создать новые рабочие места и возможности, защищающие нашу Землю». «Я уверен, что однажды Соединенные Штаты снова присоединятся к Парижскому соглашению», — сказал он.

«Что касается Ирана, наша цель ясна. У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Ни сейчас, ни через пять, ни через десять лет. Никогда». 24 апреля, на совместной пресс-конференции с Трампом, Макрон представил план новой сделки по ограничению ядерной деятельности Ирана. Трамп выражал недовольство существующей ядерной сделкой с Ираном еще со времен своей избирательной кампании. Он назвал Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA) «очень плохой сделкой» и заявил, что разорвет ее. Эти угрозы усилили напряженность между Вашингтоном и Тегераном

«Это правда, что соглашение не решает всех проблем», — сказал Макрон. — «Однако, мы подписали его по инициативе Соединенных Штатов. Вот почему мы не можем сказать, что избавляемся от него». Президент также добавил: «Франция не откажется от JCPOA, потому что мы его подписали». 12 января Трамп подтвердил, что Иран соблюдает условия сделки, и отказался от санкций. Но заявил, что без внесения изменений в условия договора, подобные действия не повторятся. Трамп дал пять месяцев Конгрессу США и европейским союзникам, чтобы убедиться в соблюдении своих условий.

Этот период закончится 12 мая. Все стороны в неведении: будет ли повторная волна санкций, выйдет ли США из договора — непонятно. Новая сделка Макрона, кажется, удовлетворяет интересы всех сторон. Его план основан на четырех пунктах: «суть существующего соглашения… быть уверенными, что после 2025 года, у Ирана не будет ядерной активности: сдерживать военное влияния иранского режима в регионе и отслеживать баллистическую активность [Ирана] ». Макрон призвал Соединенные Штаты остаться в JCPOA в рамках новой предлагаемой сделки. «Я думаю, мы можем вместе работать над этим договором, который касается целого региона. Справедливо заметить, что она является и нашей проблемой», — сказал он.

«Нам нужно более чем когда-либо быть строже со странами, которые хотят заполучить ядерную бомбу. Франция полностью поддерживает подход Соединенных Штатов: через санкции и переговоры склонить Пхеньян к уничтожению ядерного оружия на Корейском полуострове». Макрон недвусмысленно поддержал все усилия США по уничтожению ядерных угроз не только в Иране, но и во всем мире.

Ближний Восток

Ливане, Ираке и «Мы не позволим отсутствию правил восторжествовать. Конфликт на Ближнем Востоке тоже будет окончен». Макрон настаивал на том, что предлагаемая им стратегия сдерживания ядерной деятельности Ирана должна учитывать интересы всего региона. «Политика сдерживания также необходима в Йемене Сирии », — сказал он. Однако «эта политика никогда не должна приводить нас к войне на Ближнем Востоке», — сказал Макрон.

Сирия

В частности, Макрон поднял вопрос о совместном американо-европейском подходе к поиску решения в Сирии. 13 апреля Франция, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты нанесли совместный удар по авиабазе в Сирии. Это был ответ на химическую атаку сирийского режима по гражданским. В 2017 году Трамп уже наносил авиаудар на Сирию (также в ответ на химическую атаку). В то время Соединенные Штаты действовали в одиночку. Значит, Штаты отходят от привычной политики.

«Соединенные Штаты, Франция и Великобритания действовали сообща, чтобы уничтожить объекты по разработке химического оружия и восстановить целостность международного сообщества. Это действие было одним из лучших подтверждений многосторонности отношений, — сказал Макрон. — Помимо этой акции, мы будем вместе работать над гуманитарным… и политическим решениями, дабы положить конец этому трагическому конфликту».

Трамп пообещал вывести американские войска из Сирии, но Макрон призвал его не торопиться ради дальнейшего военного сотрудничества для прекращения конфликта. «Давайте не будем повторять прошлые ошибки», — предупредил он. «Лучше, чем кто-либо, наши войска на самом деле знают, что означает союз и дружба между нашими странами», — сказал Макрон.

В конце, Макрон изложил концепцию многостороннего подхода к решению насущных проблем мирового сообщества. Он призвал Соединенные Штаты показать себя с лучшей стороны и занять свое место на мировой арене: «Соединенные Штаты стояли у истоков многосторонних отношений. Вы — те, кто должны помочь оберегать и сохранить их». «Столкнувшись со всеми этими проблемами, наш долг, наша судьба, состоит в том, чтобы сотрудничать и вместе строить этот сильный, новый мультилатерализм», — подчеркнул он.

В заключительном боевом призыве к действию, Макрон сказал: «Сегодня мы слышим зов истории. Это время решимости и мужества. На карту поставлено то, что мы ценим. В опасности — то, что мы любим. У нас нет выбора, кроме как победить. И вместе мы победим».