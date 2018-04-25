В Генштабе рассказали об оружии, которое боевики сдали сирийским войскам

"Боевиками сдано правительственным войскам 28 танков, 23 оперативно-тактические ракеты «Скад», 35 ручных противотанковых гранатометов, большое количество стрелкового оружия, ранее захваченных у сирийской армии", — сказал он.

"Особый интерес вызывает происхождение и пути доставки в район Дамаска образцов вооружений западного производства. Среди них установки противотанковых управляемых ракет «Тоу» и другие", — добавил Рудской.

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