В Генштабе рассказали об оружии, которое боевики сдали сирийским войскам 

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Боевики в Восточном Каламуне сдали войскам Сирии 28 танков, 23 ракеты «Скад», 35 гранатометов и большое число стрелкового оружия, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Боевиками сдано правительственным войскам 28 танков, 23 оперативно-тактические ракеты «Скад», 35 ручных противотанковых гранатометов, большое количество стрелкового оружия, ранее захваченных у сирийской армии", — сказал он.
"Особый интерес вызывает происхождение и пути доставки в район Дамаска образцов вооружений западного производства. Среди них установки противотанковых управляемых ракет «Тоу» и другие", — добавил Рудской.
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