Ещё
В Генштабе рассказали об оружии, которое боевики сдали сирийским войскам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Генштабе рассказали об оружии, которое боевики сдали сирийским войскам 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Боевики в Восточном Каламуне сдали войскам Сирии 28 танков, 23 ракеты «Скад», 35 гранатометов и большое число стрелкового оружия, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Боевиками сдано правительственным войскам 28 танков, 23 оперативно-тактические ракеты «Скад», 35 ручных противотанковых гранатометов, большое количество стрелкового оружия, ранее захваченных у сирийской армии", — сказал он.
"Особый интерес вызывает происхождение и пути доставки в район Дамаска образцов вооружений западного производства. Среди них установки противотанковых управляемых ракет «Тоу» и другие", — добавил Рудской.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Эксперт: в Сирии готовится большая провокация Иран при выходе США из сделки возобновит работу атомных объектов Германия планирует направить миллиард евро на гуманитарную помощь Сирии
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру312
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»53
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»187
Пока вы спали: Су-57 «провалились»136
«Томагавки» прилетели в Москву86
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение