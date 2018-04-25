Три плана для 21 тысячи террористов 

Боевики «Джейш аль-Ислам» («Армии ислама»), выведенные из зачищенных сирийской армией районов Восточная Гута и Думайр, прибыли в регион, на территории которого проводилась операция «Щит Евфрата». Их численность вместе с членами семей достигает 21 тысячи. Турецкая армия не доверяет боевикам «Джейш аль-Ислам», размещающимся в лагерях в Джераблусе и его окрестностях, а у контролирующих их игроков есть три разных плана.
С началом сирийской армией операции в Восточной Гуте многие представители вооруженной «оппозиции», которые соблюдают соглашение о сложении оружия, были отправлены в Идлиб. Но боевики «Джейш аль-Ислам», которые имеют разногласия с такими удерживающими Идлиб под своим контролем группами, как «Тахрир аш-Шам» («ан-Нусра» (запрещена в РФ — прим. ред.)) и «Ахрар аш-Шам», были на автобусах доставлены в лагеря на территории проведения операции «Щит Евфрата», в частности в Джераблусе и Эль-Рае. С освобождением Думайра численность террористов, прибывших в граничащий с нами Джераблус из провинции Дамаск, вместе с членами их семей достигла 21 тысячи.
Приказ о создании «Джейш аль-Ислам», включенной в список террористических организаций России, Ирана, Сирии и Египта, был дан Саудовской Аравией, которая одновременно является ее главным спонсором. Благодаря полученной поддержке организация во главе с Захраном Аллушем (Zehran Alluş) за короткое время сосредоточила эффективную силу в таких районах, как Даръа, Восточная Гута. Организация, известная своими бесчеловечными методами, неоднократно совершала ракетные атаки на мирных жителей в Дамаске. Организация также прославилась концентрационным лагерем, который был назван «тюрьмой покаяния». В тюрьме, где удерживались немусульмане, был «шейх», который выносил «фетвы» и, проводя допросы, принимал решение о том, является ли тот или иной заключенный «гяуром». Узников заставляли принимать ислам, а всех несогласных убивали.
Захран Аллуш был уничтожен 26 декабря 2015 года в Восточной Гуте в ходе операции Сирии и России. Известно, что его отец — салафит Абдулла Аллуш (Abdullah Alluş) — живет в Саудовской Аравии. Одним из лидеров «Джейш аль-Ислам» является брат Захрана Аллуша — Мухаммед Аллуш (Muhammed Alluş). С переездом организации в Джераблус ее присутствию в окрестностях Дамаска пришел конец. Сейчас главный вопрос заключается в том, какая новая цель будет поставлена перед организацией. Согласно сведениям, полученным «Айдынлык» (Aydınlık) из разных военных источников, в отношении «Джейш аль-Ислам» есть следующие альтернативы.
1) Арабская сила США и саудитов
Сообщается, что под руководством США и Саудовской Аравии в районах, отнятые у ИГИЛ (запрещена в РФ — прим. ред.) благодаря поддержке, предоставленной Партии «Демократический союз» / Рабочей партии Курдистана, будут размещены арабские силы. И с этой целью США и арабские государства Персидского залива на днях провели встречу. В рамках этого плана преследуется цель, с одной стороны, сформировать суннитский блок против шиитского Ирана, с другой — обеспечить безопасность федеративной структуры, которую желают создать на севере Сирии. Отмечается, что боевики «Джейш аль-Ислам» могут быть переброшены на восток от Евфрата и использоваться для обеспечения поддержки сил, размещенных в этом регионе.
Так, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр (Adil el Cubeyr), пообещав, что саудиты «сделают свое дело», отметил: «В период Обамы (Obama) мы как коалиция исламских стран по борьбе с терроризмом делали предложение США на эту тему, но от администрации Обамы не последовало каких-либо шагов. Что касается финансовой поддержки, Саудовская Аравия сделает свое дело. Вопрос о том, какие силы будут созданы на востоке Сирии и откуда они прибудут, находится на стадии обсуждения».
2) Поддержка в Йемене
Второе место, где могут быть использованы боевики «Джейш аль-Ислам», — Йемен, значительная часть которого оккупирована Саудовской Аравией и поддерживаемой ею силами. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар аль-Джафари (Beşar Caferi) на заседании Совета Безопасности ООН говорил о том, что Саудовская Аравия будет использовать боевиков «Джейш аль-Ислам» в войне против Йемена. Военные источники обращают внимание на тот факт, что в войне в Йемене Саудовская Аравия потеряла значительную силу. Но вопрос о том, как будет осуществляться перемещение боевиков в Саудовскую Аравию, должен обсуждаться. Хотя самый удобный маршрут — Турция, доминирует точка зрения о том, что «Анкара не даст добро на это».
3) Присоединение к Свободной сирийской армии
Последняя из альтернатив для боевиков «Джейш аль-Ислам» — присоединение к Свободной сирийской армии (ССА), которая совместно с ВС Турции обеспечивает контроль над зоной операции «Щит Евфрата». В настоящее время с проведением операции в Африне территории, контролируемые ССА, расширились. Но по сведениям военных источников, ВС Турции и ССА не доверяют «Джейш аль-Ислам». Боевики, сдавшие оружие сирийской армии и прибывшие в регион, были размещены в лагерях, где живут мирные жители; их отдельно регистрируют и держат под наблюдением круглые сутки. Сообщается, что турецкая армия разрешила принять их в лагеря только на короткое время. С другой стороны, обращает на себя внимание то обстоятельство, что до своей гибели Захран Аллуш бывал в Стамбуле и принимал участие в разного рода встречах, а Мухаммед Аллуш участвовал в астанинских переговорах, представляя оппозицию.