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Более 300 беженцев вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки
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Более 300 беженцев вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Более 300 беженцев вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки, сообщает начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 194 человека, в Восточную Гуту — 127 человек", — сказал Евтушенко.
Он также отметил, что Центр контролирует переселение беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъфт» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо, за день в этот населенный пункт выведено 408 человек с личным имуществом.
Евтушенко добавил, что представители Центра встретились с главным координатором ООН по гуманитарным вопросам в Сирии. Российской стороной была выражена готовность к сотрудничеству и содействию по организации оценочных миссий и сопровождению гуманитарных конвоев ООН в районы Сирии с наиболее тяжелой гуманитарной ситуацией. Также была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время трехсторонней встречи представителей ООН, Сирийского Арабского Красного Полумесяца и российского Центра для поиска решений имеющихся проблем при оказании гуманитарной помощи населению Сирии.
Также в городе Алеппо проведена благотворительная акция в ходе которой населению выдано 550 подарочных наборов и более одной тонны свежего хлеба, добавил Евтушенко.
Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 36 сирийцам, в том числе 12 детям.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
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