Более 300 беженцев вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 194 человека, в Восточную Гуту — 127 человек", — сказал Евтушенко.

Он также отметил, что Центр контролирует переселение беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъфт» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо, за день в этот населенный пункт выведено 408 человек с личным имуществом.

Евтушенко добавил, что представители Центра встретились с главным координатором ООН по гуманитарным вопросам в Сирии. Российской стороной была выражена готовность к сотрудничеству и содействию по организации оценочных миссий и сопровождению гуманитарных конвоев ООН в районы Сирии с наиболее тяжелой гуманитарной ситуацией. Также была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время трехсторонней встречи представителей ООН, Сирийского Арабского Красного Полумесяца и российского Центра для поиска решений имеющихся проблем при оказании гуманитарной помощи населению Сирии.

Также в городе Алеппо проведена благотворительная акция в ходе которой населению выдано 550 подарочных наборов и более одной тонны свежего хлеба, добавил Евтушенко.

Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 36 сирийцам, в том числе 12 детям.

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