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СМИ: террористы «Ан-Нусры» и боевики вооруженной оппозиции прекратили огонь в Идлибе
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СМИ: террористы «Ан-Нусры» и боевики вооруженной оппозиции прекратили огонь в Идлибе 

ТАСС 27 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 27 апреля. Экстремистская группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и вооруженные формирования сирийской оппозиции договорились об установлении прекращения огня на всей территории провинции Идлиб. Как сообщил в пятницу телеканал Al Mayadeen, перемирие объявлено после междоусобицы, которая продолжалась более двух месяцев. По информации телеканала, в ходе боестолкновений и терактов погибло около тысячи боевиков, еще порядка трех тысяч получили ранения. Военные действия охватили также ряд районов в соседних провинциях Алеппо и Хама.
Как отмечает Al Mayadeen, главарь «Джебхат ан-Нусры» Абу Мухаммед аль-Джулани сразу согласился прекратить огонь, учитывая, что его боевики понесли наибольшие потери — свыше 750 человек. Противникам «Джебхат ан-Нусры», объединившимся в коалицию «Джебхат тахрир Сурия», оказывала военную поддержку Турция. Анкара как один из гарантов перемирия в Сирии курирует зону деэскалации, созданную в Идлибе.
Перемирие, однако, несколько раз было нарушено в пятницу сильными взрывами в провинциальном центре Идлиб (320 км от Дамаска). В ходе этих диверсий с обеих сторон погибли полевые командиры. По сведениям Al Mayadeen, с вечера пятницы в Идлибе введен на три дня комендантский час.
Ооновские агентства, оказывающие помощь мирному населению, встревожены ухудшением гуманитарной ситуации в провинции. Этот пограничный с Турцией регион на северо-западе Сирии находится в руках вооруженных группировок с 2014 года и остается их основным плацдармом.
25 апреля помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер сообщила на заседании Совета Безопасности ООН, что с середины декабря 2017 года в Идлиб переместились вместе с боевиками почти 400 тыс. человек из других районов Сирии, перешедших под контроль правительственных сил. В марте-апреле к ним присоединились десятки тысяч переселенцев из Восточной Гуты и Восточного Каламуна. По словам Мюллер, «большую часть прибывающих попросту негде разместить».
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