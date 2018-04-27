СМИ: террористы «Ан-Нусры» и боевики вооруженной оппозиции прекратили огонь в Идлибе

ТАСС , 27 апреля. Экстремистская группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ ) и вооруженные формирования сирийской оппозиции договорились об установлении прекращения огня на всей территории провинции Идлиб . Как сообщил в пятницу телеканал Al Mayadeen, перемирие объявлено после междоусобицы, которая продолжалась более двух месяцев. По информации телеканала, в ходе боестолкновений и терактов погибло около тысячи боевиков, еще порядка трех тысяч получили ранения. Военные действия охватили также ряд районов в соседних провинциях Алеппо и Хама.

Как отмечает Al Mayadeen, главарь «Джебхат ан-Нусры» Абу Мухаммед аль-Джулани сразу согласился прекратить огонь, учитывая, что его боевики понесли наибольшие потери — свыше 750 человек. Противникам «Джебхат ан-Нусры», объединившимся в коалицию «Джебхат тахрир Сурия», оказывала военную поддержку Турция Анкара как один из гарантов перемирия в Сирии курирует зону деэскалации, созданную в Идлибе.

Перемирие, однако, несколько раз было нарушено в пятницу сильными взрывами в провинциальном центре Идлиб (320 км от Дамаска ). В ходе этих диверсий с обеих сторон погибли полевые командиры. По сведениям Al Mayadeen, с вечера пятницы в Идлибе введен на три дня комендантский час.

Ооновские агентства, оказывающие помощь мирному населению, встревожены ухудшением гуманитарной ситуации в провинции. Этот пограничный с Турцией регион на северо-западе Сирии находится в руках вооруженных группировок с 2014 года и остается их основным плацдармом.