Лавров: РФ, Турция и Иран договорились о шагах по урегулированию в Сирии 

Про его словам, Москва, Анкара и Тегеран будут противостоять попыткам подорвать усилия по разрешению ситуации в САР. «Мы твердо высказались за то, чтобы эти усилия продолжать, договорились о конкретных шагах, которые все три наши страны и коллективно, и индивидуально будут предпринимать для того, чтобы вернуть всех нас на траекторию устойчивого продвижения к цели резолюции 2254, — отметил Лавров. — Астанинский формат прочно стоит на ногах».
Министр также проинформировал, что главы МИД России, Турции и Ирана приняли совместное заявление, в котором отражены основные итоги встречи. «Мы твердо привержены безальтернативности политико-дипломатического преодоления кризиса в Сирии на основе резолюции 2254, на основе рекомендаций Конгресса нацдиалога в Сочи», — подчеркнул Лавров, добавив, что три страны считают неприемлемыми попытки разделить Сирию по этническим и конфессиональным признакам.
По его словам, на переговорах также речь шла о ходе подготовки к 9-й встрече по Сирии в Астане, которая состоится в середине мая. «В увязке с этой встречей там же состоится по нашей договоренности заседание рабочей группы по освобождению задержанных, заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести», — сообщил министр.