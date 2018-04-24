Ещё
Сирийские предприниматели впервые представят в России свою продукцию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирийские предприниматели впервые представят в России свою продукцию 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
Сирия впервые представит национальные сладости, пряности, сувениры и другую продукцию в рамках выставки Halfood, которая пройдёт 25-27 апреля в «Крокус Экспо». Об этом RT сообщил председатель Попечительского комитета выставки Султан Хамзаев.
Отмечается, что на выставке будет представлена специальная экспозиция «Сделано в Сирии». По словам организаторов выставки, участие в ней сирийских предпринимателей будет способствовать развитию двусторонних отношений России и Сирии в сфере экономики и культуры.
«Цель выставки в том числе и в развитии гуманитарных каналов сотрудничества между двумя странами. Давая сирийскому бизнесу возможность показать свою продукцию российским ритейлерам, мы помогаем обычным гражданам Сирии работать и развивать их бизнес, несмотря на тяжёлые условия в их стране. И это как раз конкретные шаги, которые также будут способствовать налаживанию сотрудничества между странами», — сказал Хамзаев.
На выставке также можно будет ознакомиться с продукцией таких стран как Индонезия, Пакистан и Казахстан. Еду и товары народного потребления представят регионы России. Мероприятие объединит экспертов отрасли, ритейлеров и крупных дистрибьюторов.
Ранее сирийский министр заявил о планах наладить экономическое сотрудничество с Россией.
RT на русском: последние новости
МИД Ирана: удар по Сирии является примером использования США лжи в своих интересах Шойгу заявил, что США и союзники нанесли удар по Сирии в «самый неподходящий момент» В Минобороны заявили о гибели двух человек после обстрелов в Дамаске
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль готовит суперманевр351
Арестован главный экономист ЦБ72
Армения может уйти от России367
«Это контрольный выстрел в голову»95
Порошенко обратился с просьбой к националистам74
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
02:00
Раскрыта причина инцидента в Торонто
Происшествия
00:51
Семья Принса нашла виновных в его смерти
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение