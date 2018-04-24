Сирийские предприниматели впервые представят в России свою продукцию

Сирия впервые представит национальные сладости, пряности, сувениры и другую продукцию в рамках выставки Halfood, которая пройдёт 25-27 апреля в «Крокус Экспо». Об этом RT сообщил председатель Попечительского комитета выставки Султан Хамзаев

Отмечается, что на выставке будет представлена специальная экспозиция «Сделано в Сирии». По словам организаторов выставки, участие в ней сирийских предпринимателей будет способствовать развитию двусторонних отношений России и Сирии в сфере экономики и культуры.

«Цель выставки в том числе и в развитии гуманитарных каналов сотрудничества между двумя странами. Давая сирийскому бизнесу возможность показать свою продукцию российским ритейлерам, мы помогаем обычным гражданам Сирии работать и развивать их бизнес, несмотря на тяжёлые условия в их стране. И это как раз конкретные шаги, которые также будут способствовать налаживанию сотрудничества между странами», — сказал Хамзаев.

Пакистан и На выставке также можно будет ознакомиться с продукцией таких стран как Индонезия Казахстан . Еду и товары народного потребления представят регионы России. Мероприятие объединит экспертов отрасли, ритейлеров и крупных дистрибьюторов.

Ранее сирийский министр заявил о планах наладить экономическое сотрудничество с Россией.