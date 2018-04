Посол Сирии в Китае: тайным кукловодом Сирийского кризиса являются США

Китае Франции и Число жертв длящегося более семи лет Сирийского кризиса достигло уже около полумиллиона человек. Посол Сирии Имад Мустафа в интервью ТАСС рассказал об истинных причинах массированного авиаудара США Великобритании по сирийской территории, назвал основных разжигателей конфликта и поделился информацией о начавшемся послевоенном восстановлении страны.

— Какова официальная позиция правительства Сирии по отношению к произошедшей на прошлой неделе агрессии США, Великобритании и Франции?

— Что ж, конечно, правительство Сирии осуждает это нападение. Это был акт агрессии. Это было нарушение международного права и территориального суверенитета Сирии. Но странности в этом нет. Мы, в Сирии, не проводим различий между тем, когда нападения на нашу страну совершаются чьими-либо ставленниками, или же когда они делаются их истинными хозяевами и повелителями. Это одно и то же. Нам не важно то, кто именно их совершил.

Когда они помещают взрывчатку в автомобили и направляют их на улицы Дамаска или Алеппо, бомбы взрываются и гибнут люди. Это аналогично тому, когда преступные группировки обстреливают Дамаск и Алеппо при помощи минометов. И это одно и то же с тем, когда США, Франция и Великобритания направляют свои крылатые ракеты для осуществления бомбардировок Сирии. Мы не проводим каких-либо различий. Все эти действия совершаются все той же группой с одинаковой ментальностью и идеологией. Я не вижу различий между ними. В этом нет ничего нового, и у них у всех одна и та же цель. Она заключается в подрывной деятельности против сирийского правительства. Такова наша позиция.

— Какое влияние такие действия оказывают на ситуацию в Сирии и регионе?

— Это сложный вопрос. Конечно, они могут использовать различные термины и слова для того, чтобы описать свое нападение на Сирию. Однако, истина от этого не меняется. В реальности это по-прежнему варварский и преступный акт против сувернного государства, который противоречит нормам и Уставу ООН

К тому же, такие действия несут в себе угрозу международному миру и безопасности. Это все равно повлечет за собой последствия, потому что, когда вы подрываете международное право, вы не можете предсказать, когда эти процессы остановятся. Вы не сможете выбирать. Нельзя в один день заявить о том, что вы намерены нарушить международное право, а на следующий день сказать другим странам мира о том, что они должны уважать его. Франция, Великобритания и США такими действиями дают плохой пример всему миру.

В реальности это закон джунглей. Более того, в английском языке есть такая фраза: Might is right (сила есть право). Если мы сильны, то мы можем делать все, что захотим. И если мы делаем это, то это верно. Конечно, в этом тоже нет ничего нового. Вся история западных держав была написана на основе принципа «Сила есть право» и закона джунглей.

— Не могли бы вы привести другие примеры?

— Можно поговорить о войне в Ливии Ираке . Или окунуться глубже в историю и вспомнить о том, как Франция и Великобритания направили свои войска в Китай и разрушили дворцовый комплекс Юаньминъюань в Пекине для того, чтобы принудить империю Цинь к легализации торговли опиумом. Они бы не стали узаконивать торговлю опиумом в Великобритании и Франции, однако в то же время они учинили войну с Китаем для того, чтобы заставить его принять этот наркотик.

В этом заключается истинная моральная основа Запада. Ничего не изменилось с тех пор. Нынешняя атака на Сирию лишь стала последним примером очень длинной серии жестокостей и преступлений против человечества, совершенных этими государствами.

Представители властей США, Франции и Великобритании заявили, что они провели эту атаку из-за инцидента в сирийском населенном пункте Дума . Некоторые страны-участницы ООН, среди которых была и Россия , заявили о том, что перед тем, как предпринимать какие-либо действия, необходимо провести расследование. Как вы думаете, почему эти бомбардировки были проведены до официального расследования ООН?

Очевидно, что они просто хотели осуществить нападение на Сирию. Если бы они стали ждать результатов так называемого расследования, то оно бы подтвердило, что не было никакой химической атаки. Это бы поставило их в неловкое положение. Что бы они сказали? Более того, они даже не хотят демонстрировать то, что им важно это расследование. Их целью было просто напасть на Сирию.

— Что вы может рассказать об инциденте в Думе?

— История о химической атаке в Думе была сфабрикована. Это ложь. Ее не было. Этим утром я читал две статьи. Одна из них была написана прославленным британским журналистом Робертом Фиском, который вчера побывал в Думе. Другая статья была написана американским журналистом. Они пишут следующее: «Мы опросили всех жителей Думы. Никто из них ничего не знал о, что в их городе про произошла химическая атака». Они ничего об этом не слышали. Все это было сфабриковано «Белыми касками».

Сингапуре, Как вам известно, организация «Белые каски» была создана британской разведкой, и она раньше использовалась мировыми СМИ. По этой причине теперь все во всем мире — в Аргентине Японии , Индии, Австралии и других странах — решили, что в Думе была химическая атака. Однако сами жители Думы ничего не слышали о ней, потому что ее никогда и не было.

— Что же тогда случилось на самом деле?

— Это была постановка «Белых касок», потому что им поступила команда сделать это. Необходимо вспомнить, что когда сирийская армия продвигалась к Думе российские войска заключили договоренность с представителями действовавших в городе преступных группировок. Эта договоренность основывалась на идее о том, что им не нужно сражаться и сеять смерть и разрушение. Если вы оставите оружие, тяжелые вооружения, то вы сможете уехать на север Сирии. И они согласились и подписали соглашение под гарантии России, поскольку она хотела избежать жертв.

Более того, тогда действовал режим прекращения огня. Сирийская армия не стреляла по ним, они тоже не стреляли в нас. На протяжении двух дней сохранялось спокойствие и автобусы прибыли в Думу. Люди с их стороны начали садиться в них и уезжать. Это было обычная обстановка. Соглашение уже вступило в силу, поэтому три автобуса уехали. На следующий день, я не уверен по поводу точного числа, около 20 автобусов прибыли, но неожиданно все остановилось. Люди больше не садились в них чтобы уехать.

— Почему так произошло?

— К ним поступили инструкции от их спонсоров, в них говорилось: «Что вы делаете? Вы оставляете Думу во так? Хотя бы дайте нам предлог для нападения на сирийских военных». И неожиданно во всем мире появились сообщения об этой постановочной химической атаке. Она была на телеэкранах у CNN , BBC и Fox News

А затем, на третий день они продолжили покидать Думу. Но их хозяева сказали им: вы должны сделать что-нибудь перед тем, как покинуть ее. Вы не можете оставить ее вот так. Заявите о том, что была химическая атака. И они заявили об этом.

Теперь вы спрашиваете меня о том, почему США, Франция и Великобритания совершили нападение на Сирию еще до начала расследования. Им все равно. Более того, они уже тогда знали о том, что расследование выяснит, что никакой химической атаки и не было. Знаете что они говорят теперь? Они говорят, что русские уже очистили территорию, поэтому никто не сможет найти никаких химикатов. Это безнадежно.

Они эксперты по лжи. Они лгали годами и хорошо знают, как это делать. И они не испытывают никаких моральных угрызений. Им все равно. Они могут лгать и рассказывать сказки, нападать на другие страны и убивать людей. Им безразлично. Это истинное лицо западных ценностей и цивилизации.

— Если такие организации, как «Белые каски», являются лишь инструментами в руках своих хозяев, то кто же их истинные хозяева? Кто мог отдать им приказ инсценировать химическую атаку?

— Вам необходимо различать между двумя уровнями сил и игроков, которые пытаются создать все эти беспорядки в Сирии. Так вы сможете сказать, что, например, правительство Саудовской Аравии сделало это, потому что оно спонсирует "Джейш аль-Ислам" . Или правительство Катара ответственно за это, поскольку оно спонсирует «Батальоны милосердного бога». С другой стороны, вы можете сказать, что это была Великобритания, поскольку британская разведка создала «Белые каски» и использует их в своих целях.

Как бы то ни было, я не буду проводить каких-либо различий между всеми ними, так как они следуют за одним главным игроком, которым являются США. По этому США если и напрямую и не были вовлечены в планирование чего-либо, они несут политическую и моральную ответственность за все те трагедии, которые имели место в Сирии. Эта ответственность в первую очередь и по большей части лежит на США.

Вы полагаете, что все политические группы в США так враждебны по отношению к Сирии? Или там могут быть другие группировки элит, которые имеют другую позицию?

Соединенные штаты управляются единым истеблишментом. Это военно-промышленный конгломерат, которые по-настоящему контролирует Америку. Президенты США приходят и уходят. Две американские партии меняются постами, однако один этот истеблишмент в реальности руководит страной.

— В США могут быть такие люди, как Дональд Трамп, которые считаются аутсайдерами. Прежде чем стать президентом, он говорил, что хочет построить хорошие отношения с Россией, что намерен положить конец участию США в конфликте в Сирии. Он говорил: " Башар Асад нам не враг. Джихадисты — вот наши истинные враги". А этот истеблишмент смеялся над ним и заявлял, что он может говорить все, что вздумает, поскольку, если он станет президентом, именно они будут диктовать ему политический курс. Именно так и произошло.

Более того, чтобы быть справедливым по отношению к Трампу, нужно сказать, что это случилось не только с ним. Это происходило с каждым президентом до него. Барак Обама также что-то заявлял до того, как стал президентом. Однако как только получил этот пост, он уже делал то, что ему говорил истеблишмент.

В этом нет ничего нового. В 1950-х годах президентом США был генерал Дуайт Эйзенхауэр . Это был республиканец, придерживающийся правых взглядов политик и генерал. Это был очень известный случай. Когда его президентский срок подошел к концу, он написал прощальное послание нации, где сказал американским гражданам следующее: «Самая большая опасность для Америки заключается в том, что в действительности ей управляет военно-промышленный конгломерат. И он продолжает подталкивать нас от одной войны к другой».

Когда Америка находится в состоянии войны, им приходится покупать все эти вооружения, поэтому компании становятся очень богатыми. К тому же, производители оружия в США настолько богаты, что они платят всем политикам. Поэтому весь американский политический истеблишмент контролируется этими деньгами.

Эйзенхауэр не был журналистом, как вы. Он не был сирийским парнем, который не любит США, как я. И он не был поэтом. Он был генералом Второй мировой войны, республиканцем и правым американским политиком, однако он сказал правду.

В действительности США не являются демократией. Они управляются влиятельными группами со специфическими интересами, которые контролируют денежные потоки. И сейчас этот истеблишмент еще более укрепился, стал более влиятельным и укоренился. Они полностью контролируют политическую систему США.

— Как вы оцениваете роли других участников политического процесса в Сирии? Например, ООН, России и Китая?

— Необходимо обозначить различия между ООН, Россией и Китаем. Их нельзя определить в одну категорию, это не одно и то же.

Россия оказывает Сирии невероятную, поразительную помощь. Сирийский народ теперь очень благодарен РФ. Они чувствуют, что России оказала народу Сирии историческую услугу.

Мы никогда не забудем об этом. Никогда не забудем, что Россия была с нами в самое тяжелое для нас время. По этой причине, когда вы говорите о российском участии в сирийских процессах, для нас это совершенно иное. И справедливым будет сказать, что Россия помогла нам во время самого опасного, экзистенциальный кризиса.

— А что Китай?

— Если говорить о Китае, то это дружественная страна. КНР заняла очень позитивную политическую позицию по отношению к Сирии и Сирийскому кризису. Китай осудил трехстороннюю агрессию против Сирии.

КНР предоставляет гуманитарную помощь сирийскому народу, а также оказывает техническую и гуманитарную поддержку правительству Сирии. Китай является для нас очень хорошим другом, и мы ему очень благодарны. Конечно, мы бы хотели, чтобы Китай занял такую же позицию, как Россия. Но мы уважаем их позицию и довольны ей.

— А что вы думаете о той роли, которую играет ООН в Сирийском кризисе?

— ООН — это другая история. ООН является организацией, которая представляет силы, которые входят в нее. И большинство этих сил или являются западными странами, или государствами, которые подконтрольны Западу. Поэтому, чтобы быть честным с вами, даже несмотря на то, что нашим друзьям из России и Китая не нравится то, что мы говорим, но мы не доверяем ООН. Мы не доверяем этой организации.

Совет Безопасности ООН одобрил вторжение США в Ирак. Это было историческое преступление. По этой причине как мы должны уважать ООН? У нас нет по отношении к ней никакого уважения.

Наши друзья здесь в Китае и в России говорят нам о том, что мы не должны делать такие заявления. Тем не менее, мы не уважаем ООН. Она контролируется многими игроками, но в конце концов главным кукловодом, который дергает за все ниточки в ООН, являются США.

— Однако правительство Сирии не против проведения ООН расследования в Думе?

— Нет, конечно, нет. Мы только просим их провести беспристрастное, объективное расследование. Вы знаете что сделала предыдущая группа экспертов ООН в прошлый раз? Они направили их в Турцию . «Белые каски» привезли туда десятки лжесвидетелей, которые поклялись им в том, что сирийское правительство использовало против них химическое оружие.

Конечно, в Сирии есть оппозиционно настроенные люди, которые хотят обвинить правительство Сирии. И предыдущий механизм ООН, который уже распустили, поверил их показаниям. Мы говорили им о том, что им следует посетить места (предполагаемых химических атак — прим. ТАСС), однако они этого не сделали.

Поэтому необходимо провести реальное расследование. Вы не можете полагаться на свидетелей, предоставленных «Белыми касками». Они не слушали нас. Вообще-то, когда они посещали Дамаск, они сказали нам, что мы правы. Они заявили о том, что не смогли найти никаких доказательств того, что сирийское правительство имело отношение к химическим атакам. Однако, после возвращения в Ньй-Йорк они изменили свои доклады. Более того, они использовали только показания, которые им в Турции дали «Белые каски».

По этой причине как мы можем доверять такому расследованию? Мы бы могли доверять ему, если бы оно было объективным, нейтральным и профессиональным. Однако проведение прозрачного, нейтрального и объективного разбирательства не в их интересах. По меньшей мере для США.

Серьезным доказательством этого является то, что они поторопились совершить нападение еще до начала расследования в Думе.

— Почему вы полагаете, что ООН неэффективна в своем участии в мирном процессе и расследовании?

— Потому что большинство игроков внутри ООН являются союзниками западных стран. По этой причине они всегда заставляют ООН поступиться своим Уставом в интересах Запада.

— Как вы думаете, на какой стадии сейчас находится антитеррористическая операция в Сирии? Как далеко мы находимся от мирного процесса и восстановления Сирии?

— Это три разных темы. Давайте поговорим о каждой из них по отдельности. Мы не можем смешивать все вместе.

Во-первых, Сирия на 100% привержена борьбе с каждой террористической организацией. Мы никогда не смиримся с ними. Конечно, некоторые из них поддерживаются и спонсируются Саудовской Аравией. Некоторым из них оказывает поддержку Катар . Другие финансируются Францией, Великобританией и США. Также существует большое количество террористических группировок, которые поддерживаются и вооружаются Турцией. Итак, главными пособниками действующих в Сирии террористических группировок являются Саудовская Аравия, Катар, Турция, Франция, Великобритания и США.

У каждого из этих государств есть свои собственные террористические группировки. Более того, иногда эти преступные организации борются друг с другом. Иногда они воюют с правительством Сирии, однако в другое время они просто убивают друг друга. Это так. Если вы можете читать на арабском, то вам следует посмотреть их сайты в Facebook, где вы узнаете о том, как они описывают сражения друг с другом. Они воюют не только против нас. Это главари преступных сообществ. Их единственной доктриной и идеологией являются деньги. Все зависит только от того, кто им платит. Однако это неважно. Наша приверженность борьбе с ними непоколебима.

С помощью России мы действительно достигли больших успехов в особенности в борьбе против "Исламского государства" или «Даиш» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация). Однако мы, в Сирии, не видим разницы между ИГ и другими группировками. В чем разница между ИГ и «Джейш аль-Ислам», которую недавно выбили из Думы? Она также в критической степени радикальна и строга в своей интерпритации законов ислама. Они получают деньги от Саудовской Аравии и следуют ваххабитского течения ислама. Это не то течение, которой придерживается большинство мусульман по всему миру.

По этой причине мы не проводим каких-либо различий. Все эти группировки являются террористическими, и мы привержены борьбе с ними. Однако любая группа, которая хочет сложить оружие и вернуться к обычной жизни по нормальным гражданским законам государства и правительства Сирии может быть удостоена амнистии президента, прощения, которое позволит им продолжить обычную жизнь при условии, что они сложат оружие. А также при условии того, что они не совершили жестоких и кровавых преступлений. Поэтому дверь реинтеграции с сирийским государством для таких людей открыта. Как вам известно, с помощью России многие такие группировки так и сделали.

— Они проявляют желание к этому?

— Многие из них. Другие отказались и по-прежнему сражаются с нами. Однако у нас нет другого выбора. Мы будем бороться с ними до тех пор, пока они не будут в полной мере и в корне уничтожены, или же они могут сложить оружие и реинтегрироваться в сирийское государство.

Что касается политического процесса, то с одной стороны он прост, с другой сложен. Сирия и ее друзья — Россия, Китай и Иран — сохраняют полную приверженность политическому процессу, который приведет к урегулированию Сирийского кризиса. С нашей стороны этому нет никаких препятствий. Мы стремимся к политическому взаимодействию с любой сирийской политической группой как лояльной, так и оппозиционной по отношению к властям. Все из них приветствуются. Это ответ на простую часть вашего вопроса.

— Что же касается сложной?

— Сложная часть заключается в том, что западные державы и такие богатые нефтяными ресурсами страны, как Саудовская Аравия и Катар, поддерживающие вооруженные группировки, которые совершают акты насилия в Сирии, в целом и полностью отказываются принимать участие в политическом процессе. То, чего они действительно хотят, так это заменить правительство Сирии таким правительством, которое будет подконтрольно им.

Таким образом мы возвращаемся к тем шести игрокам, которые вооружают и финансируют эти группировки, и говорят им что делать и чего не делать. Что принимать и от чего отказываться. И как вам тогда вести политический процесс с этими группировками? Вы не сможете этого сделать.

Однако в том случае, если вы являетесь обычным гражданином Сирии, который находится в оппозиции, чьи политические взгляды отличаются от, скажем, моих, то мы в полной мере приветствуем ваше участие в диалоге с правительством. Диалоге, который может привести к правительству национального единства, открытом для разных направлений, мнений и других направлений политической мысли. Мы не видим для этого никаких препятствий и уверены, что это путь вперед.

— Мы не говорили об Израиле . Как вы оцениваете его роль в конфликте?

— Израиль сыграл крайне негативную и разрушительую роль во время кризиса и не только прямыми атаками Сирии, включая события прошлой недели, но и тем, что он пользуется тем фактом, что вооруженные силы страны заняты борьбой с более чем 120 тыс. террористов. Многие из них приехали в Сирию извне. А Израиль воспользовался этим.

Более того, и это также является очень опасным, определенные участками территории Сирии, приграничные с Израилем районы контролируются террористическими группировками. И если армия Сирии приближается к ним, чтобы освободить эти районы и выбить их оттуда, то Израиль оказывает им помощь и наносит удары по сирийским войскам. Поэтому они не только пользуются наличием кризиса в стране, но и защищают террористов, особенно в южных районах Сирии.

Одна из этих группировок — "Джебхат ан-Нусра" , которая в действительности является подразделением "Аль-Каиды" (обе организации запрещены в РФ), даже включена ООН в число террористических организаций, однако Израилю это безразлично. По его мнению, пока они воюют с сирийским правительством, они хорошие люди.

— Не могли бы вы также охарактеризовать роль Ирана в урегулировании Сирийского кризиса?

— Иран также оказал большую помощь Сирии, и мы очень благодарны за это. Уверены, что и Россия, и Иран сыграли ключевую роль в оказании помощи САР для того, чтобы она смогла выстоять массивную атаку трех крупных сил.

— Кто эти силы?

— Это следующие силы. Во-первых, это крайне коррумпированные богатые нефтью арабские страны. Они располагают большими деньгами, которые они тратят для разжигания Сирийского кризиса. Вам стоит знать, что они уже потратили на свои террористические группировки деньги, которые многократно больше всего бюджета правительства Сирии. В их распоряжении большое количество свободных расходных средств, много денег, которыми они могут раскидываться без какой-либо отчетности.

Второй важной силой является экстремистская, радикальная идеология. Мы уже наблюдали ее в Ираке, Афганистане и по всему миру. Такого рода идеология является очень могущественной. Она привлекает в Сирию сторонников джихада со всего мира.

По этой причине на определенном этапе в Сирии нам пришлось воевать с людьми из Чечни , Синьцзяна (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай), Европы, Америки, Австралии, Саудовской Аравии, Ливии, Туниса и так далее. И западные СМИ называют это сирийской гражданской войной. Гражданской войной с 70 тыс. джихадистов со всего мира. Понимаете?

Итак, у нас есть одна группа с большим количеством денег. Вторая группа с радикальными экстремистами и фундаментальной интерпретацией ислама. А третьей группой, конечно, являются могущественные западные страны, со своим дипломатическим и медийным оружием. В дополнение к этому, они также контролируют ООН и другие международные форумы.

Все эти три силы вместе атаковали маленькую страну. Скажу вам честно, помощь таких дружественных государств, как Россия и Иран, была для нас крайне важной.

К слову, у всех трех этих групп была единая цель: напасть на Сирию, однако у них были разные планы на нее. Как я обычно говорю, это три человека, которые спят в одной постели, однако видят разные сны.

Западные державы хотели бы иметь на месте сирийского правительства одного из своих ставленников, чтобы получить государство, которое будет подчиняться их инструкциям и приказам. Так называемую демократию западной модели.

Арабские нефтяные державы хотят сделать Сирию еще одним Ливаном . Страной, которую они полностью контролируют. Чтобы в случае, если они недовольным ливанским правительством, они могли вызвать к себе премьер-министра и посадить его в тюрьму в Саудовской Аравии просто по той причине, что у них много денег.

А радикальный ислам хотел бы создать в Сирии исламское, ваххабитское государство. Поэтому все эти три группы имеют одну цель — атаковать нас, однако их дальнейшие планы в отношении Сирии разнятся.

— Как обстоят дела с восстановлением Сирии? Когда этот процесс начнется?

— Мы не ожидаем полного урегулирования кризиса в Сирии для того, чтобы начать восстанавливать страну. Каждый город и деревню, который возвращается под наш контроль, немедленно вовлекается в этот процесс. Мы не ждем.

Я расскажу вам кое-что. Помните фотографии Алеппо год или полтора назад? Все эти разрушения, особенно в старом центре города. На этой неделе один из крупнейших фестивалей в честь национального праздника (День эвакуации иностранных войск — праздник в честь обретения независимости) прошел в Алеппо. Я смотрел по телевизору, в прямом эфире, и был поражен. Старый город и древняя цитадель были полностью отремонтированы и украшены. Красивая подсветка, песни, музыка. Десятки тысяч человек отмечали праздник, жили обычной жизнью. Никто сейчас не может и представить тех ужасов и разрушений, которые оставили после себя террористы.

Они причинили много вреда сирийским городам и жителям. И их поддерживали западные страны. Они описывали их как борцов за свободу, но на самом деле это были преступники и террористы, которые сделали несчастной жизнь всего народа, а не только правительства.

И нынешний образ Алеппо просто поражает. Он прекрасен. Это был настоящий карнавал. Как я уже говорил, женщины, дети и мужчины — все праздновали в замке Алеппо.

Я хочу сказать вам следующее. Куда бы мы не направились, даже в пригород Алеппо — район Гута, который был недавно освобожден нашими солдатами, всюду мы начинаем восстановление. Правительство Сирии уже выделило средства на восстановление. Мы не можем ждать, чтобы страны мира пришли и сказали: «Хорошо, теперь, после того, как мы разрушили Сирию, мы немного поможем вам ее отстроить».

Нам не нужны западные страны. Если наши друзья хотят помочь нам и нам нужно их содействие, то мы более чем приветствуем их. Однако, если же они не готовы оказать нам незамедлительную помощь, это тоже не проблема. В любом случае мы немедленно начнем это делать сами. Мы не ждем.

По этой причине мой ответ вам состоит в том, что восстановление Сирии уже началось. Конечно, предстоит выполнить огромную задачу и нам нужна помощь со стороны друзей. Тем не менее, мы никогда не примем помощь и поддержку от тех, кто помогал разрушению Сирии. Они не приветствуются.

— Не могли бы вы назвать стороны, с которыми вы вели консультации о восстановлении Сирии? Кто проявил интерес к этому процессу и инвестициям в строительство объектов инфраструктуры?

— Что ж, многие китайские компании и государственные предприятия уже посетили наше посольство и выразили свой интерес. Конечно, они ожидают окончания военных действий. Они четко выразили свою заинтересованность. Другие дружественные страны, как Индия , Россия, Беларусь и даже, например, бразильские компании уже выразили серьезное желание в начале бизнеса в Сирии и работе по осуществлению крупных проектов в сфере восстановления страны.

Хотя я уже сказал, что мы не ждем и уже приступили к этому, они предпочитают начать тогда, когда ситуация в большинстве районов стабилизируется. Это можно понять. С этим у нас нет никаких проблем.

— Как я понимаю, вы не можете привести нам названия этих компаний?

— Причина, по которой я не могу дать вам названия компаний, состоит в следующем. Министерство финансов США буквально под микроскопом ищет такие компании. Они немедленно наложат санкции против каждой компании, которая заявит о том, что она намерена принять участие в восстановлении.

Как я уже говорил вам, у этих людей менталитет преступников. Я не вижу разницы между администрацией США и руководством ИГ. У них разная внешность и одежда, но это те же самые люди с одной ментальностью.

— Не могли бы вы рассказать нам подробнее о крупных проектах в рамках восстановления Сирии?

— Я перечислю вам категории. Важнейшие проекты, в которых Сирия сейчас нуждается, относятся к электрогенерации. Вооруженные криминальные группировки в последние 7 лет ставили целью своих нападений объекты электроснабжения и генерации. По этой причине Сирия сейчас испытывает серьезную потребность в выработке электроэнергии. Это первый из приоритетов.

Второй из них — это жилищное строительство. Многие сирийские города были разрушены, по этой причине требуется восстановление жилого фонда. Китайская сторона обладает особым опытом в этой сфере, и мы уже провели переговоры с многими компаниями из Китая, которые специализируются на строительстве жилых домов.

Третьей сферой являются инфраструктурные проекты, то есть строительство мостов, шоссе, аэропортов, морских портов и так далее. Однако для нас это третья по счету приоритетная сфера. Наиболее важными являются две предыдущие, особенно выработка электричества.

— Как именно сирийское правительство приглашает другие стороны принять участие в восстановлении страны?

— Мы приглашаем к сотрудничеству любую сторону, которая во время кризиса в Сирии заняла по отношению к нему справедливую и объективную позицию и не оказывала поддержку преступным группировкам. Приглашаем такие стороны к взаимодействию с нами в восстановлении страны.

Мы не просим помощи и благотворительности, а ищем партнерства на основе взаимной выгоды. То есть обоюдно выигрышного партнерства.

Приглашаем компании прийти в Сирию и инвестировать в нее. Уверены, что они смогут получить хорошую прибыль за свои инвестиции, и в то же время они помогут восстановлению Сирии.

Как я сказал, желание и воля сирийского народа жить гораздо сильнее стремлений темных сил разрушить нашу страну. В последние годы правительство Сирии, несмотря на все трудности, по-прежнему открывало новые университеты и больницы, мы продолжили предоставлять сирийским детям образование в сфере искусств, музыке, культуры и спорта. Там, где правительство Сирии сохраняло свой контроль, обычная жизнь сохранялась на столько, на сколько это было возможно.

Однако в то же время западные СМИ приукрашивали реальность в тех районах, которые находились под контролем террористов. Они изображали их борцами за свободу и демократию. Однако фактически террористы устанавливали исламистское и шариатское право во многих областях. Они просто закрыли школы во многих местах, поэтому дети больше не могли получать образование. И это было средневековье, которое западные страны поддерживали.

Да, они хотели свободы. Свободы их детям не учиться в школах? Свободы запереть женщин в домах и никогда не позволять им выходить из них?

Вот как они представляют себе свободу. Тем не менее, западные СМИ не рассказывали о том, как обстоят дела на самом деле.

— Не могли бы вы рассказать о том, как Сирия участвует в предложенной Китаем инициативе «Один пояс, один путь»?

— Сирия, конечно, исторически являлась частью древнего Шелкового пути, и, когда Китай выдвинул инициативу «Один пояс, один путь», мы начали рассматривать нашу страну как ее участника. Мы обсудили с китайскими властями все аспекты сотрудничества в рамках этой инициативы.

Мы уверены, что стратегия Китая по отношению к Азии и другим регионам мира, если сравнивать ее с видением западных стран, приобретает более позитивное измерение. Они предоставляют вам помощь и содействуют без какой-либо увязки с политикой.

— Что вы имеете ввиду?

— Например, вы приходит во Всемирный банк и говорите, что хотите построить дамбу на реке. Мне не хватает денег, не могли бы вы предоставить мне ссуду для строительства дамбы? Они говорят да, но сначала нам нужно проверить всю вашу экономику, финансовую и монетарную политику. Потом они вам скажут, что Сирии или другой стране необходимо внести поправки в законодательство. Вам нужно сделать то и это.

Затем они заявят вам, что стоимость вашей национальной валюты некорректна и вам нужно ее поднять или понизить. Они сразу предлагаются вам очень длинный список условий. Они также скажут вам, что у них есть свод рекомендованных практик и вот что вашему правительству необходимо сделать, чтобы получить от них деньги. Это удивительно, потому что это и есть настоящая система того, как они управляют другими странами и используют свои финансовые мускулы.

Китай же этого не делает. Вы приходите к нему и говорите: я хочу построить дамбу на этой реке. Мне нужен кредит. Они обсуждают это с вами на основе характеристик проекта. И если с ним все в порядке, то они дают вам деньги.

Они никогда не полезут в другие сферы вашей страны, ее экономику и политику. В отличии от Китая, Всемирный банк пытается указывать тебе, что ты должен делать. Даже в сфере образования: они говорят тебе что можно, а что нельзя преподавать в школах. И еще много подобного.