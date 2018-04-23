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Сирийские военные захватили систему ПВО, которой боевики сбивали вертолеты
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Сирийские военные захватили систему ПВО, которой боевики сбивали вертолеты 

360tv.ru 53 минуты назад
Сирийская Арабская Армия (САА) захватила систему ПВО, которая принадлежала боевикам «Джейш аль‐Ислам»*. С ее помощью террористы сбивали сирийские вертолеты под Дамаском. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам военного САА Махира, боевики усовершенствовали установку «Оса» и разработали свои боеприпасы, которые, предположительно, могли уничтожить авиацию противника на малых и средних высотах.
Эта установка «Оса» принадлежит боевикам «Джейш
аль-Ислам
»*. Это  зенитно-ракетный
комплекс для борьбы с летательными аппаратами. Террористы сожгли его за несколько часов до выхода из Думы, поскольку им некуда было его девать. Они использовали его против вертолетов и модернизировали, чтобы применять против истребителей
— Махир.
Махир добавил, что террористы также похитили двух офицеров, чтобы они рассказали, как пользоваться установкой.
Ее экипаж состоит из семи человек — стрелок, наводчик, водитель и его помощник, а также заряжающий установку и специалист по идентификации цели. Террористы также похитили двоих офицеров. Они заставили их обучать несколько групп боевиков правильному использованию установок. Позже террористы казнили офицеров
— Махир.
Кроме того, по словам бывшего боевика под амнистией Саллаха, САА захватила противотанковый гранатомет
СПГ-9, который террористы использовали против мирных жителей.
Боевики террористической группировки «Джейш аль‐Ислам»* сожгли свои танки перед уходом из Восточной Гуты, чтобы их не посчитали предателями. Таким образом, они нарушили соглашение о мирном выходе.
*«Джейш
аль-Ислам
» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
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