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Подожгли и бросили: боевики «Джейш аль-Ислам»* уничтожили технику, чтобы избежать обвинений в предательстве
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Подожгли и бросили: боевики «Джейш аль-Ислам»* уничтожили технику, чтобы избежать обвинений в предательстве 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В Идлибе боевики из первых партий, которе покинули Восточную Гуту, были объявлены предателями. По причине этого террористы «Джейш аль-Ислама»* решили таким образом избавиться и от техники, и от обвинений в предательстве.
Боевики террористической группировки «Джейш аль-Ислам»* бросили и подожгли свою бронетехнику перед уходом из сирийской Восточной Гуты. Таким образом, они грубо нарушили соглашения о мирном выходе, поскольку бронетехника должна была перейти в распоряжение Сирийской армии. Эксклюзивные кадры публикует телеканал «Звезда».
На видео показаны танки, объятые пламенем. Брошенная полыхающая техника рядами стоит на улице.
Боевики покидали Восточную Гуту лишь на автобусах. С собой они могли забрать только автоматы, а все остальное они должны были отдать армии Сирии.
В Идлибе боевики из первых партий были объявлены предателями. По причине этого террористы «Джейш аль-Ислама»*, которые покинули Восточную Гуту позже, решили таким образом избавиться и от техники, и от обвинений в предательстве.
* «Джейш аль-Ислам» — террористическая организация, запрещена в РФ.
ТК «Звезда»: последние новости
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